İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra'da düzenlenen bombalı saldırının ardından, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan "kritik"e çıkarıldığını açıkladı.

İÇ İSTİHBARAT SERVİSİNİN TAVSİYESİ ALINDI

May, tehdit seviyesini "ciddi"den "kritik"e çıkarma kararının iç istihbarat servisi MI5 bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezinin (JTAC) tavsiyesiyle alındığını kaydetti.

"HER AN SALDIRI OLABİLİR" SEVİYESİNDE

İngiltere'de terör tehdidi 5 basamakta değerlendiriliyor. "Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken; "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

MANCHESTER SALDIRISI SONRASI DA SEVİYE "KRİTİK"E YÜKSELTİLMİŞTİ

22 Mayıs'ta Manchester'da gerçekleşen bombalı saldırının ardından da tehdit seviyesi "kritik"e yükseltilmiş ve yaklaşık 1 hafta süreyle bu düzeyde tutulmuştu. Terör tehdit seviyesinin "kritik"te tutulduğu sırada artırılan güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık bin asker de polisin emrinde hassas noktalarda koruma ve devriye görevi yapmıştı.

29 KİŞİ YARALANDI

Bu sabah yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda bir metro treninde el yapımı bir patlayıcı infilak etmişti. 29 kişinin yaralandığı olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten İngiliz polisi, beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirtilen bombayı trene bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Kaynak: haberinburada