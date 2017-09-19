İNGİLTERE'NİN KALBİNDE BOMBA PANİĞİ
İngiltere'nin başkenti Londra'da bomba paniği yaşanıyor. İngiliz polisi Londra'nın Holborn bölgesinde şüpheli paketi inceliyor. Bölgeye bomba uzmanları gönderildi.
ŞÜPHELİ PAKET İNCELENİYOR
İngiltere'de başkent Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda geçen hafta patlatılan bombanın ardından bugün de bir başka şüpheli paket bulundu. Polis, Holborn metro istasyonu yakınında bulunan paketin incelendiğini duyurdu.
CADDE KAPATILDI
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda polis aracının bölgede olduğu ve caddenin kapatıldığı görülüyor. Ancak dakikalar sonra tekrar açıklama yapan polis, yanlış alarm verildiğini ve bölgede patlayıcı olmadığını belirtti.
Parsons Green'de bir kovanın içine konulan patlayıcı infilak etmiş ve 30'a yakın insan yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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