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İnşaatın İkinci Katından Düşen İşçinin Sırtına Demir Saplandı!

İNŞAATIN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİNİN SIRTINA DEMİR SAPLANDI!

Kahramanmaraş'ta, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçinin sırtına inşaat demiri saplandı. Serkan Türk adlı işçinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Tarih : 12 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : İnşaatın İkinci Katından Düşen İşçinin Sırtına Demir Saplandı!(10/10)6

Kahramanmaraş'ta, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçinin sırtına inşaat demiri saplandı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesinde bir inşaatın ikinci katında çalışan 27 yaşındaki Serkan Türk, bir anda dengesini kaybederek zemin kattaki inşaat demirinin üzerine düştü. Kolon yapımı için kullanılan inşaat demirlerinden biri Serkan Türk'ün sırtına saplandı.

HASTANEYE SIRTINDAKİ DEMİRLE GÖTÜRÜLDÜ

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile 112 acil ekipleri sevk edildi. İnşaat alanından çıkartılan Serkan Türk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sırtındaki demirle birlikte Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hastanede sırtındaki demir çıkartılarak tedavi altına alınan inşaat işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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