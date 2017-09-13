Edirne sahilinde, sol kanadı kırık halde bulunan yaralı pelikan, insanın olduğu kapalı alanda beslenemediği için özel odada tedavi görüyor.

Edirne'nin Enez İlçesine bağlı Sultaniçe Köyü sahilinde yazlıkçılar tarafından kayalıklarda sol kanadı kırık halde yaralı bulunan pelikan, tedavi altına alındı.

SOL KANADI KIRILDIĞI İÇİN UÇAMIYOR

Enez'e bağlı Sultaniçe Köyü sahilindeki kayalıklarda sol kanadından yaralı olduğu için uçamayan pelikanı gören yazlıkçılar, durumu İpsala Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Sahile giden ekipler, yaralı pelikanı alarak, tedavi için Keşan'daki özel bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner hekimler Yener Eker, Barış Kasımoğlu ve Kubilay Yıldız tarafından ameliyata alınan pelikanın sol kanadının kırık olan bölümüne pim takıldı.

SERUMLA BESLENİYOR

Veteriner hekim Barış Kasımoğlu, ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, "Operasyon sonrası bakımı çok önemli. İlk 3-4 gün oldukça kritik. Çünkü yabani hayvanlar, insanın olduğu kapalı alanlarda gıda alımlarını kesiyorlar. Şu an serum takviyesiyle dışarıdan besliyoruz. 20-25 içerisinde iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

Veteriner hekim Yener Eker de insanlardan uzak olabilmesi için pelikanı kliniğin ayrı bir odasında tutarak taze balıkla beslemeye çalıştıklarını, beslenmesinin düzelmemesi halinde ise rehabilitasyon merkezine gönderileceğini söyledi.

Kaynak: haberinburada