İNSAN SEVMEYEN KANADI KIRIK PELİKAN!
Edirne sahilinde, sol kanadı kırık halde bulunan yaralı pelikan, insanın olduğu kapalı alanda beslenemediği için özel odada tedavi görüyor.
Edirne'nin Enez İlçesine bağlı Sultaniçe Köyü sahilinde yazlıkçılar tarafından kayalıklarda sol kanadı kırık halde yaralı bulunan pelikan, tedavi altına alındı.
SOL KANADI KIRILDIĞI İÇİN UÇAMIYOR
Enez'e bağlı Sultaniçe Köyü sahilindeki kayalıklarda sol kanadından yaralı olduğu için uçamayan pelikanı gören yazlıkçılar, durumu İpsala Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Sahile giden ekipler, yaralı pelikanı alarak, tedavi için Keşan'daki özel bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner hekimler Yener Eker, Barış Kasımoğlu ve Kubilay Yıldız tarafından ameliyata alınan pelikanın sol kanadının kırık olan bölümüne pim takıldı.
SERUMLA BESLENİYOR
Veteriner hekim Barış Kasımoğlu, ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, "Operasyon sonrası bakımı çok önemli. İlk 3-4 gün oldukça kritik. Çünkü yabani hayvanlar, insanın olduğu kapalı alanlarda gıda alımlarını kesiyorlar. Şu an serum takviyesiyle dışarıdan besliyoruz. 20-25 içerisinde iyileşmesini bekliyoruz" dedi.
Veteriner hekim Yener Eker de insanlardan uzak olabilmesi için pelikanı kliniğin ayrı bir odasında tutarak taze balıkla beslemeye çalıştıklarını, beslenmesinin düzelmemesi halinde ise rehabilitasyon merkezine gönderileceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar