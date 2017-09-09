İNSANLIK YİNE SINIFTA KALDI! VİCDANSIZ ADAM YÜZÜNDEN KÖPEK AĞIR YARALI
Hatay'da bir adam, kaldırımda uzanan köpeğe parke taşıyla saldırdı. Korkup kaçan hayvan arabanın altında kaldı.
Hatay'da kaldırımda uzanan köpeğe bir adam ayağı ile kaldırımın parke taşını fırlattı. Korkup yola fırlayan köpek bir aracın altında kalırken, çarpan araç ise kaçtı. Hem taş atan şahıs hem de aracıyla köpeğe vurarak hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken, yaşanan o anlar bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
KENDİ HALİNDE DOLAŞAN KÖPEĞE SALDIRDI
Olay, dün öğlen saatlerinde Hatay Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların mahallede besleyip birlikte oyun oynadıkları köpek kaldırım kenarında kendi halinde dolaşıyordu. Bu sırada yolda duran bir adam kaldırım parke taşını ayağıyla köpeğe doğru fırlattı. Bu hareket sonrası köpek, korkarak bulunduğu kaldırımdan caddeye fırladı. Karşı şeritten gelen hafif ticari araç, köpeği altına alarak metrelerce sürükledi ve kaza sonrası olay yerinden kaçtı.
GÖZ YAŞLARIYLA KÖPEĞİN BAŞINDA BEKLEDİ
Aracın altına alıp sürüklediği köpek acı içerisinde yol kenarına geçerken köpeğin yardımına yine oyun oynadığı çocuklar ve mahalleli koştu. Dakikalar önce oyun oynayıp beslediği köpeğe araba çarptığını gören çocuk şoka girip ağlamaya başladı. Olay yerine diğer vatandaşlar tarafından belediyenin veteriner ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, ağır yaralı hayvanı tedavi için barınağa götürdü.
"AMCA AYAĞIYLA TAŞ ATTI"
Olayın şoku ile göz yaşı döken adının Baran olduğu öğrenilen çocuk, "O amca ayağı ile parke taşı attı. Köpekte yola çıkınca araba ezdi. Araba da köpeği buraya kadar sürükledi" dedi.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ
Hem parke taşı atan adam hem de köpeğe vurarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden adam yüzünden insanlık iki kez sınıfta kalırken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşanan dehşet anı öncesinde köpeğin çocuklarla oyun oynaması ve sonrasında kaldırıma uzanması görülüyor. Bu sırada hiç sebepsiz uysal bir şekilde kaldırma uzanan köpeğe adamın ayağı ile kaldırım taşı fırlatması ve köpeğin aracın altında kalması görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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