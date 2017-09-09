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İnternette Tanıştığı Kızın 2 Arkadaşı Tarafından Dövüldü, Parası Gasp Edildi

İNTERNETTE TANIŞTIĞI KIZIN 2 ARKADAŞI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ, PARASI GASP EDİLDİ

Bursa'da internette tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, 2 arkadaşı tarafından dövüldü, parası gasp edildi.

Tarih : 09 Eylül 2017, 20:40
Puan Ver : İnternette Tanıştığı Kızın 2 Arkadaşı Tarafından Dövüldü, Parası Gasp Edildi(5/10)1

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitti, başına gelmeyen kalmadı. Kızın arkadaşları tarafından önce dövüldü sonra da son kuruşuna kadar parası gasp edildi.

İNTERNETTEN TANIŞTILAR, BULUŞMAYA KARAR VERDİLER

Bursa'da oturan 26 yaşındaki E.G.S. bir süre önce internetten, Kıvılcım D. isimli genç kız ile tanıştı. Kıvılcım D. daha sonra tanıştığı E.G.S.'yi merkez Osmagazi İlçesi Altıparmak Caddesi'nde bulunan bir kafeterayda konuşmaya çağırdı.

KIZ, GENÇTEN YARDIM İSTEDİ

Bu adrese gelen Kıvılcım D., tanıştığı E.G.S.'ye, 2 kişiye para verdiğini ancak, bir türlü alamadığını belirterek yardım istedi.. E.G.S., genç kızdan bu kişileri kafetaryaya çağırmasını istedi.

GENCİ EVE GÖTÜRÜP DÖVDÜLER, PARASINI GASP ETTİLER

Kısa süre sonra gelen 23 yaşındaki Evren C. ile 38 aşındaki Fırat E., daha rahat konuşabilmek için E.G.S.'yi dışarı çağırarak evlerine götürdü. Burada dövüldüğü, 2 kolu kırıldığı ve cebindeki 1200 TL parası alındığı öne sürülen E.G.S. savcılığa şikayetci oldu.

2 KİŞİ YAKALANDI, BİR KİŞİ ARANIYOR

Bunun üzerine polis, Kıvılcım D. ile Evren C.'yi evlerinin önünde yakalarken kaçan üçüncü kişiyi aramaya başladı. Sorguları yapılan 2 şüpheli adliyeye çıkartıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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