İNTERNETTE TANIŞTIĞI KIZIN 2 ARKADAŞI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ, PARASI GASP EDİLDİ
Bursa'da internette tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, 2 arkadaşı tarafından dövüldü, parası gasp edildi.
İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitti, başına gelmeyen kalmadı. Kızın arkadaşları tarafından önce dövüldü sonra da son kuruşuna kadar parası gasp edildi.
İNTERNETTEN TANIŞTILAR, BULUŞMAYA KARAR VERDİLER
Bursa'da oturan 26 yaşındaki E.G.S. bir süre önce internetten, Kıvılcım D. isimli genç kız ile tanıştı. Kıvılcım D. daha sonra tanıştığı E.G.S.'yi merkez Osmagazi İlçesi Altıparmak Caddesi'nde bulunan bir kafeterayda konuşmaya çağırdı.
KIZ, GENÇTEN YARDIM İSTEDİ
Bu adrese gelen Kıvılcım D., tanıştığı E.G.S.'ye, 2 kişiye para verdiğini ancak, bir türlü alamadığını belirterek yardım istedi.. E.G.S., genç kızdan bu kişileri kafetaryaya çağırmasını istedi.
GENCİ EVE GÖTÜRÜP DÖVDÜLER, PARASINI GASP ETTİLER
Kısa süre sonra gelen 23 yaşındaki Evren C. ile 38 aşındaki Fırat E., daha rahat konuşabilmek için E.G.S.'yi dışarı çağırarak evlerine götürdü. Burada dövüldüğü, 2 kolu kırıldığı ve cebindeki 1200 TL parası alındığı öne sürülen E.G.S. savcılığa şikayetci oldu.
2 KİŞİ YAKALANDI, BİR KİŞİ ARANIYOR
Bunun üzerine polis, Kıvılcım D. ile Evren C.'yi evlerinin önünde yakalarken kaçan üçüncü kişiyi aramaya başladı. Sorguları yapılan 2 şüpheli adliyeye çıkartıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
- Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
- Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
- Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
- Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar