Bursa'da intihar girişiminde bulunan B. F.'yi, o sırada tesadüfen oradan geçen AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Bursa'da anne babasını kaybettiğini, evi olmadığı için sokaklarda yattığını söyleyen genç Setbaşı Köprüsü'ne çıktı. Yüzlerce kişinin korku dolu bakışları arasında derdini anlatmaya çalışan 35 yaşındaki Berker Filizsoy, tesadüfen aracıyla olay yerinden geçen AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun tarafından ikna edildi.

"YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Setbaşı Köprüsü'ne çıkarak intihar girişimde bulunan Berker Filizsoy'u, evine giden AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, aracından inerek ikna etmeye çalıştı Bunalıma girdiğini ifade eden Filizsoy, "Annem, babam olmadığı için yaşamak istemiyorum. Benim evim bile yok. Sokaklarda kalıyorum. Ama polisler de yanlış anlıyor. Allah var. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

"GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Tekerlekli sandalyesi ile Filizsoy'un yanına giden ve kısa sürede ikna eden AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, "Bazen insanlar psikolojik bunalıma giriyorlar. Ben de buradan arabamla geçiyordum. Görünce dayanamadım. Biraz kendisi ile konuştuk. Devlet olarak üzerimize ne düşerse yapacağız, kendisine destek olacağız" dedi.

İntihara teşebbüs eden Berker Filizsoy polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: haberinburada