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iphone 8 daha akıllı bir siri ile gelebilir!

İPHONE 8 DAHA AKILLI BİR SİRİ İLE GELEBİLİR!

Apple'ın dijital asistanı Siri, iPhone 8 ile birlikte çok daha akıllı bir yardımcı haline gelebilir!

Tarih : 26 Ocak 2017, 10:05
Puan Ver : İphone 8 Daha Akıllı Bir Siri İle Gelebilir!(6/10)5


Apple'ın sesli asistanı Siri her yıl yeteneklerini yeniliyor ancak yeni bir rapor, 2017'de Siri'nin yapay zekasında önemli gelişmeler olacağını söylüyor.



Bir sonraki iPhone'un, yani iPhone 8'in cam gövde, çerçevesiz ekran gibi büyük değişikliklerle geleceği söyleniyor; bu yüzden Siri'de yapılacak değişiklikler de kulağa anlamlı geliyor. Bunun yanında 2017'nin telefonları arasında yapay zekanın önemli yeri olacak gibi görünüyor. Örneğin şu an Çin'de satılan Huawei Honor Magic, yapay zeka ve sensörler yardımıyla kilit ekranındaki uyarıları sadece sizi algıladığında gösterdiğini ileri sürüyor. HTC'nin geçen günlerde tanıttığı U Ultra ve U Play de yapay zeka yardımıyla size özel bir deneyim sunmayı amaçlıyor (bunu ne kadar iyi yaptığı henüz bilinmiyor).



iPhone 4S ile birlikte 2011'de ortaya çıkan Siri, o dönemde geleceğe yönelik bir teknoloji olarak görülüyordu. 2011'den bu yana üzerinde küçük geliştirmeler yapılsa Siri, art arda sorulan sorulara şu an Google Assistant gibi cevap veremiyor.



 



kaynak:chip








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