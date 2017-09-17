ABD'li teknoloji devi Apple, geçen hafta yeni akıllı telefon modelleri iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile akıllı saat Apple Watch 3 ve Apple TV'yi tanıttı. Yeni iPhone X şimdiye kadarki en pahalı telefon. ABD'de 999 dolara satılacak telefonun Türkiye'deki başlangıç fiyatı vergiler de dahil 6.100 TL olacak. Satışlar dünya ile aynı anda 3 Kasım'da başlayacak. Teknoloji severlerin fiyatı nasıl bulduğu ön taleplerle ortaya çıkacak.

CÜZDANLA İMTİHAN

Fiyat tüketicilere açıklandığında pahalı gelse de söz konusu akıllı telefon olduğunda etiket önemini yitiriyor. Çünkü artık yanımızda telefon değil, akıllı fotoğraf, cüzdan, video, paylaşma, mesaj veya e-posta yazma, konuşma, eğlence, rehber, yol tarifi ve sosyalleşme makinesi taşıyoruz! Bu yüzden asgari ücret alan bir işçi bile alacağı telefon için kaç ay çalışması gerektiğine bakmıyor. Örneğin, Türkiye'de asgari ücretli bir çalışanın net maaşı 1.404 TL. 2018'deki zamla en düşük devlet memurunun cebine de 2.929 TL girecek. Bu durumda, bir asgari ücretli hiçbir yere harcama yapmazsa iPhone X almak için neredeyse 4.5 ay çalışacak. Devlet memurunun ise yeni akıllı telefona sahip olması için 2 ay çalışması gerekecek.

EN MAHREM TELEFON

Yeni İPhone X'in her kullanıcının yüz tanıma bilgisine de sahip olması cihazın içindeki kişisel bilgileri daha da kritik hale getiriyor. Sabah uyanınca, gece uyumadan önce en mahrem kişisel bilgilerimizin olduğu akıllı telefonlara ödediğimiz paraya üzülmüyoruz. Çünkü her konuyu danışıyoruz.

EN PAHALI SATILAN ÜLKE TÜRKİYE

İPhone X ABD ile birlikte 53 ülkede aynı anda satışa çıkıyor. Telefonun en pahalı satıldığı ülke Türkiye. Onu Brezilya takip ediyor. ABD'den daha ucuz satan tek ülke Hindistan oldu.

SELFİE ÇEKEN YÜZ TANIMADAN ÇEKİNMEZ!

Telefondaki yüz tanıma teknolojisiyle ilgili birçok kişi tereddüt yaşıyor. Face ID "Yüz Tanıma" bilgisi çok kritik. İnsanlar, "Neden ben Apple'a bu bilgileri kendi elimle veriyorum?" diyor. Selfie (Özçekim) çekip onları paylaşmaktan çekinmeyen insanların yüz tanıma teknolojisine mesafeli duracaklarını sanmıyorum. Üstelik artık güvenlik kameraları, statları, sınır girişleri, özel güvenlikli binalarda yüzümüzü okuyor. Vize fotoğraflarımız birçok elçilikte. Telefonda başarılı şekilde kullanılıp kullanılmayacağı ise ayrı bir konu. Daha önce Samsung da göz tanıma teknolojisini uyguladı.

730 KİLOGRAM İHRACATA DENK

Apple'ın yeni telefonuyla ilgili bir başka hesap daha yapalım. Bugün Türkiye'nin ihracatının kilogram değeri 1.37 dolar. 174 gramlık iPhone X için ödenecek bedel (ABD'deki fiyatı 999 dolardan hesaplarsak) 730 kilo ihracata denk geliyor. Yani 1 telefon almak için 730 kilogram ihracat yapmak gerekiyor. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada