Apple, iPhone X'in tanıtım lansmanında kötü bir sürprizle karşılaştı. iPhone X'in yeni yüz tanıma teknolojisi, tanıtımın yapıldığı sırada bir anlığına çalışmadı.

Bu zamana kadar en pahalı modelinin tanıtımını yapan Apple adına lansman gecesinde utanç verici anlar yaşandı. Şirketin yeni telefonu iPhone X, tanıtımının yapıldığı sırada yeni teknolojisi olan FaceID (yüz tanıma sistemi) bir anlığına başarısız sonuç verdi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ ÇALIŞMADI

Şirketin yazılım mühendisi ve Başkan Yardımcısı Craig Federighi telefonu tanıtmak için sahneye geldiğinde cihazı eline aldı ve yeni yüz tanıma sistemi Face ID'yi kullanarak telefonun kilidini açmaya çalışmıştı. Ancak bu girişim başarısız oldu, telefon açılmak yerine şifre ekranına düştü.

Federighi yüz tanıma sisteminin milyonda bir ihtimalle hata verdiğini belirttiği anlarda bu olayın meydana gelmesi sosyal medyada alay konusu olurken, yaşanan olay ile iglili Apple'dan açıklama yapıldı.

"ÇOK FAZLA İNSAN TELEFONLA OYNADI"

Apple yaşanan aksaklık ile ilgili bir açıklama yaptı. yapılan açıklamada, sahne arkasında çok fazla insanın telefonla oynadığı ve hatanın bundan kaynaklandığı belirtildi.

Apple sözcüsü Yahoo'ya verdiği demeçte, "İnsanlar sahnedeki tanıtımından önce aleti kullanıyorlardı. Ve Face ID sisteminin kendi yüzlerini tanımaya çalıştığını fark etmediler. Bu kişiler Craig olmadığı için sistem birçok kez başarısız oldu. iPhone da tasarımına uygun olarak şifre girilmesini istedi. Face ID, tasarlandığı gibi çalıştı." dedi.

İLK DEFA AÇIKLAMA GELDİ

Apple firması daha önce de hataları ile gündeme gelmişt,. En son TouchID isimli parmak izi okuma sisteminde çeşitli hatalar meydana gelmiş, açıklama yapmak yerine yeni güncellemeler ile sorun çözülmştü. Ancak iPhone X için ik kez Apple resmi bir açıklama yaptı.

Kaynak: haberinburada