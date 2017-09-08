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İPLE RÖMORKA BAĞLANAN KÖPEK METRELERCE SÜRÜKLENDİ


İple Römorka Bağlanan Köpek Metrelerce Sürüklendi
Tarih : 08 Eylül 2017, 14:40
Puan Ver : İple Römorka Bağlanan Köpek Metrelerce Sürüklendi(8/10)4

Konya'da bir traktörün arkasındaki römorka iple bağlanan köpeğin sürüklediği anlar cep telefonu tarafından kayıt altına alındı.

KÖPEĞİ RÖMORKA BAĞLAYIP SÜRÜKLEMİŞLER

Olay, Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, plakası belirlenemeyen bir traktör arkasında bağlı olan iki römork ile yolda gidiyor. Bu sırada römorkun arkasında iple bağlanmış olan bir köpeğin yol kenarında sürüklenerek gittiği görülüyor. Ne kadar zamandır römorka bağlı olduğu bilinmeyen köpeğin güçsüz kaldığı ve yuvarlanarak gittiği dikkat çekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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