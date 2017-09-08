İPLE RÖMORKA BAĞLANAN KÖPEK METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Konya'da bir traktörün arkasındaki römorka iple bağlanan köpeğin sürüklediği anlar cep telefonu tarafından kayıt altına alındı.
KÖPEĞİ RÖMORKA BAĞLAYIP SÜRÜKLEMİŞLER
Olay, Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, plakası belirlenemeyen bir traktör arkasında bağlı olan iki römork ile yolda gidiyor. Bu sırada römorkun arkasında iple bağlanmış olan bir köpeğin yol kenarında sürüklenerek gittiği görülüyor. Ne kadar zamandır römorka bağlı olduğu bilinmeyen köpeğin güçsüz kaldığı ve yuvarlanarak gittiği dikkat çekiyor.
Kaynak: haberinburada
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