IRAK BAŞBAKANI, BARZANİ'YE RESTİ ÇEKTİ: IRKÇI DEVLETE İZİN VERMEYİZ
Dünyadan gelen bütün çağrılara rağmen bağımsızlık referandumundan vazgeçmeyen Barzani'ye Irak Başbakanı İbadi son sözünü söyledi.
"IRAK'TA IRKÇI DEVLET KURULMASINA İZİN VERMEYİZ"
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı referandumunun sonuçlarını tanımayacaklarını ve Irak'ta ırkçı devletin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
"SADDAM REJİMİ GİBİ BAŞARISIZLIĞA UĞRAYACAK"
Irak Başbakanı İbadi, "Irak, etnik ve mezhep temelli bölünmeyle karşı karşıya bulunuyor. Irak'ta ırkçı devlet kurulmasını reddediyoruz. Emrivaki siyasetini kaba kuvvetle empoze etmek olmaz. Bu, Saddam rejimi gibi başarısızlığa uğrayacak" dedi.
"REFERANDUM SONUÇLARINI TANIMAYACAĞIZ"
Referandumun ülkenin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade eden İbadi, "Referandumu görmezden geleceğiz ve sonuçlarını tanımayacağız. Ülkenin birliğini ve vatandaşların güvenliğini korumak için gerekli adımları atacağız." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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