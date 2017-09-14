Irak Başbakanı Haydar Abadi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim' in görevden alınması kararını imzalayarak oylama için parlamentoya gönderdi. Kerkük valisi, bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.

25 EYLÜL'DE YAPILACAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Barzani açıklamasında, "Referanduma karşı olan her kesimin görüşüne saygı gösteriyoruz. Ancak çoğunlukla referandumu isteyenlere de saygı duyulmalıdır." diyen Barzani, "Kerkük'te her zaman birlikte yaşam, barış ve kardeşlik kentin simgesi olarak kalmalıdır. Kimsenin, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarını bozmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz. Kürdistan halkı barışçıl bir toplum olduğunu ispatlamıştır." diye konuşmuştu.

Barzani, "Kerkük halkı kendi elleriyle kaderini tayin edecektir ve kaderinin tayin edilmesinin engellenmeye çalışılmasına da izin vermeyecektir." dedi.

BARZANİ REFERANDUMU OYLATACAK

Kuzey Irak Kürt yönetiminin aldığı referandum kararı parlamentodan onay almış değildi. 2 yıldır toplanamayan parlamento yarın bu sebeple toplanıyor. Mesud Barzani 'bağımsızlık' referandumunu parlamentoya onaylatarak yasal zemine oturma amacında.

Rudaw'ın duyurduğuna göre Kürdistan Parlamentosu'nun 60'tan fazla üyesi yarın yapılacak oturumda 25 Eylül'ün referandum tarihi olarak kabul edilmesinin oylanmasını isteyecek.

Bunun için parlamento başkanlığına başvuruda bulunuldu. Daha önce de Parlamento Başkan Yardımcısı Cafer Eminki, parlementonun, referandum gündemiyle olağanüstü toplanacağını açıklamıştı.

PARLAMENTO 2015'TEN BERİ KAPALI

Daha önceki toplantı girişimleri 'yeterli sayı yok' denilerek hep iptal edilmişti. Kürdistan Parlamentosu'nun yarınki oturumunun gerçekleşmesi için salt çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Gelen haberler gerekli imzaların toplandığı yönünde.

Kürdistan Parlamentosu Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, da "Kürdistan Bölgesi'nin belirleyici bir dönemden geçtiği bu dönemde, parlamento tarihi rolünü yerine getirmeli" denildi.

20 Ağustos 2015'te gerçekleştirilen Kürdistan Parlamentosu'nun son toplantısında salt çoğunluk sağlanamamıştı.

IRAK BAŞBAKANI: ANAYASAYA AYKIRI, SONUCU TANIMAYACAĞIZ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemişti.

IRAK MECLİSİ, SALI GÜNÜ REFERANDUMU REDDETTİ

Irak meclisi, salı günü IKBY'nin referandum girişimini reddederken, Diyala ve Salahaddin vilayetlerindeki yerel yönetimlerde kendi sınırları dahilinde referandum yapılmasını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

Irak meclisi, yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.

TÜRKİYE DE REST ÇEKTİ: ISRAR EDERSE BEDELİ AĞIR OLUR

Irak Meclisi'nin, Kuzey Irak'taki referandumu reddetmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. "Karar memnuniyet verici" denilen açıklamada, "Barzani referandumda ısrar ederse bunun bedeli ağır olur" ifadesi yer aldı.

Kaynak: haberinburada