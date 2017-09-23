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IRAK GÖRÜŞMESİ SIRASINDA MECLİS'TE KAYSERİLİ TARTIŞMASI


Irak Görüşmesi Sırasında Meclis'te Kayserili Tartışması
Tarih : 23 Eylül 2017, 21:10
Puan Ver : Irak Görüşmesi Sırasında Meclis'te Kayserili Tartışması(10/10)6

TBMM'de devam eden Irak tezkeresi görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Kayserili eşeği boyamış, babasına satmış" sözleri, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın tepkisine yol açtı.

İşte Engin Altay'ın sözleri:

Elbette alınması gereken tedbirler vardır. Sayın Başbakan Lozan'a atıfta bulunmuş, hani Lozan hezimetti? Türkiye'nin müdahalesinin uluslarası hukukta da sorun yaratabilir. Türkiye'nin yapması gereken çatışmasızlık getiren bir ortamı sağlamaktır. Her Kürt'e terörist gözüyle bakamazsınız. Türkiye'yi böler bunlar. Bu ülkede benim ne kadar hakkım varsa Kürtlerin de hakkı vardır. Biz diyoruz ki PKK ile gerektiği mücadeleyi yapsın ama bütün Kürtleri terörist gibi davranan iş ve işlemlerden uzak durmak gerekir.

"HER KÜRT VATANDAŞINI TERÖRİST OLARAK GÖREMEZSİNİZ"

Öte yandan tezkerenin savaş tezkeresi olmadığını söyleyen CHP'li Engin Altay'ın "Her Kürt vatandaşını terörist olarak görmezsiniz." sözlerine Bakan Nurettin Canik'li "Kürt kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin asli vatandaşıdır, bizden önce böyle değildi." sözleriyle cevap verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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