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IRAK HÜKÜMETİ, IKBY'DEN TÜM SINIR KAPILARI VE HAVAALANLARININ YÖNETİMİNİ İSTEDİ


Irak Hükümeti, IKBY'den Tüm Sınır Kapıları ve Havaalanlarının Yönetimini İstedi
Tarih : 24 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Irak Hükümeti, Ikby'den Tüm Sınır Kapıları Ve Havaalanlarının Yönetimini İstedi(6/10)2

Irak hükümeti, bağımsızlık referandumundan vazgeçmeyen Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne karşı ilk somut adımı attı.

"SINIR KAPILARI VE HAVAALANLARINI BAĞDAT'A TESLİM EDİN"

Erbil'e seslenen Bağdat, tüm sınır kapılarını ve havaalanlarının Irak hükümetine teslim edilmesini istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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