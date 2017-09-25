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Irak Meclisi Kerkük'e Askeri Güç Gönderme Kararı Aldı

IRAK MECLİSİ KERKÜK'E ASKERİ GÜÇ GÖNDERME KARARI ALDI

Irak Meclisi, Kerkük petrollerinin merkezi yönetime teslim edilmesi ve referandumda oy kullanan memurların görevden uzaklaştırılması kararı aldı. Ayrıca Irak, Kerkük'e askeri güç gönderecek.

Tarih : 25 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Irak Meclisi Kerkük'e Askeri Güç Gönderme Kararı Aldı(9/10)5

Irak Meclisi, Kerkük petrollerinin merkezi yönetime teslim edilmesi ve referandumda oy kullanan memurların görevden uzaklaştırılması kararı alarak adımlarını atmaya başladı.

"PETROL KUYULARININ MERKEZİ YÖNETİME TESLİM EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ"

Meclis Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim Zamili, düzenlediği basın toplantısında, "Meclis, Kerkük'teki petrol kuyularının merkezi yönetime teslim edilmesi ve referandumda oy kullanan devlet memurlarının görevden uzaklaştırılması kararı verdi." dedi.

ASKERİ GÜÇ GÖNDERECEKLER

Zamili, söz konusu kararın güvenlik ve diğer bürokratik alanlarda görev yapan bütün memurları kapsayacağını söyledi. Irak meclisi Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde askeri güç bulundurma kararı aldığını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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