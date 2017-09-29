Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'e bağlı Havice'yi terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını açıkladı.

OPERASYON, SABAHA KARŞI BAŞLADI

İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük'ün batısındaki tüm bölgeleri kapsayan Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasını sabaha karşı başlattık." ifadesine yer verdi.

Irak'ın her karış toprağını geri alıp DEAŞ'ı püskürtmeye kararlı olduklarını vurgulayan İbadi, bu terör örgütünü yakında tamamen yeneceklerini kaydetti.

İLK AŞAMASI 21 EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI

Başbakan İbadi, 21 Eylül'de Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada