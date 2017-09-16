IRAK ORDUSU, SURİYE SINIRINDA DEAŞ'A KARŞI OPERASYON BAŞLATTI!
Musul ve Telafer'in ardından sınır bölgelerindeki DEAŞ'lıları bölgeden temizlemek için harekete geçen Irak, Fırat Nehri boyunca operasyon başlattı.
Musul ve Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan temizleyen Irak, Suriye sınırındaki bölgeleri geri almak için saldırı başlattığını açıkladı.
FIRAT NEHRİ BOYUNCA OPERASYON BAŞLATILDI
Daha önce terör örgütü DEAŞ'ı Musul ve Telafer'den temizleyen Irak ordusu yeni bir operasyona başladı.
Irak ordusunun, terör örgütünü Irak-Suriye sınırından temizlemek için Fırat Nehri boyunca operasyon başlattığı belirtildi.
Reuters haber ajansı, Bağdat yönetiminin teröristlere saldırı başlattığını son dakika haberi olarak geçti.
İLK HEDEF: EL KAİM
Ordu birliklerinin ilk hedefinde, sınırdaki El Kaim kenti bulunuyor. Açıklamada Fırat Nehri'nin çevresinin de hedefler arasında olduğu belirtildi. Deyr ez Zor'daki kuşatmayı kıran Suriye ordu birliklerinin de kısa sürede El Kaim'e yönelmesi bekleniyor.
Terör örgütünün elindeki en büyük kent Musul, 9 Temmuz'da geri alınmıştı. Türkmen kenti Telafer ise, birkaç günlük kuşatmanın ardından Ağustos'ta teröristlerden temizlenmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar