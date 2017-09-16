Musul ve Telafer'in ardından sınır bölgelerindeki DEAŞ'lıları bölgeden temizlemek için harekete geçen Irak, Fırat Nehri boyunca operasyon başlattı.

Musul ve Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan temizleyen Irak, Suriye sınırındaki bölgeleri geri almak için saldırı başlattığını açıkladı.

FIRAT NEHRİ BOYUNCA OPERASYON BAŞLATILDI

Daha önce terör örgütü DEAŞ'ı Musul ve Telafer'den temizleyen Irak ordusu yeni bir operasyona başladı.

Irak ordusunun, terör örgütünü Irak-Suriye sınırından temizlemek için Fırat Nehri boyunca operasyon başlattığı belirtildi.

Reuters haber ajansı, Bağdat yönetiminin teröristlere saldırı başlattığını son dakika haberi olarak geçti.

İLK HEDEF: EL KAİM

Ordu birliklerinin ilk hedefinde, sınırdaki El Kaim kenti bulunuyor. Açıklamada Fırat Nehri'nin çevresinin de hedefler arasında olduğu belirtildi. Deyr ez Zor'daki kuşatmayı kıran Suriye ordu birliklerinin de kısa sürede El Kaim'e yönelmesi bekleniyor.

Terör örgütünün elindeki en büyük kent Musul, 9 Temmuz'da geri alınmıştı. Türkmen kenti Telafer ise, birkaç günlük kuşatmanın ardından Ağustos'ta teröristlerden temizlenmişti.

Kaynak: haberinburada