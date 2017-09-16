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Irak Ordusu, Suriye Sınırında DEAŞ'a Karşı Operasyon Başlattı!

IRAK ORDUSU, SURİYE SINIRINDA DEAŞ'A KARŞI OPERASYON BAŞLATTI!

Musul ve Telafer'in ardından sınır bölgelerindeki DEAŞ'lıları bölgeden temizlemek için harekete geçen Irak, Fırat Nehri boyunca operasyon başlattı.

Tarih : 16 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : Irak Ordusu, Suriye Sınırında Deaş'a Karşı Operasyon Başlattı!(9/10)5

Musul ve Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan temizleyen Irak, Suriye sınırındaki bölgeleri geri almak için saldırı başlattığını açıkladı.

FIRAT NEHRİ BOYUNCA OPERASYON BAŞLATILDI

Daha önce terör örgütü DEAŞ'ı Musul ve Telafer'den temizleyen Irak ordusu yeni bir operasyona başladı.

Irak ordusunun, terör örgütünü Irak-Suriye sınırından temizlemek için Fırat Nehri boyunca operasyon başlattığı belirtildi.

Reuters haber ajansı, Bağdat yönetiminin teröristlere saldırı başlattığını son dakika haberi olarak geçti.

İLK HEDEF: EL KAİM

Ordu birliklerinin ilk hedefinde, sınırdaki El Kaim kenti bulunuyor. Açıklamada Fırat Nehri'nin çevresinin de hedefler arasında olduğu belirtildi. Deyr ez Zor'daki kuşatmayı kıran Suriye ordu birliklerinin de kısa sürede El Kaim'e yönelmesi bekleniyor.

Terör örgütünün elindeki en büyük kent Musul, 9 Temmuz'da geri alınmıştı. Türkmen kenti Telafer ise, birkaç günlük kuşatmanın ardından Ağustos'ta teröristlerden temizlenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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