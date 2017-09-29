IRAK SAVUNMA BAKANLIĞI: TÜRKİYE VE İRAN'LA KOORDİNELİ OLARAK SINIR KAPILARINI KONTROL EDECEĞİZ
Irak Savunma Bakanlığı, IKBY'nin denetimindeki sınır kapılarının Türkiye ve İran'la koordineli şekilde kontrol altına alınacağını duyurdu. Bu amaçla Irak ordusu da Kuzeye doğru harekete geçecek.
Irak Savuma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.
IRAK GÜÇLERİ SINIR KAPILARINA İLERLEYECEK
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak güçleri, IKBY'nin Türkiye ve İran'a açılan sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor." denildi.
"HİÇBİR GECİKME OLMAYACAK"
Açıklamada ayrıca sınır kapılarının merkezi yönetimin kontrolüne geçmesinin, komşu ülke Türkiye ve İran ile kooridinasyonlu şekilde yapılacağı kaydedilerek, söz konusu uygulamada hiçbir gecikme olmadığı ifade edildi.
BÖLGESEL YÖNETİM TALİMATI REDDETMİŞTİ
25 Eylül'de Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu yapılmış, referandumun ardından Irak merkezi hükümeti Peşmerge'nin kontrolündeki sınır kapılarının kendilerine teslim edilmesi talimatını vermişti. Talimat Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim tarafından kabul edilmemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar