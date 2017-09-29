Irak Savunma Bakanlığı, IKBY'nin denetimindeki sınır kapılarının Türkiye ve İran'la koordineli şekilde kontrol altına alınacağını duyurdu. Bu amaçla Irak ordusu da Kuzeye doğru harekete geçecek.

Irak Savuma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.

IRAK GÜÇLERİ SINIR KAPILARINA İLERLEYECEK

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak güçleri, IKBY'nin Türkiye ve İran'a açılan sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor." denildi.

"HİÇBİR GECİKME OLMAYACAK"

Açıklamada ayrıca sınır kapılarının merkezi yönetimin kontrolüne geçmesinin, komşu ülke Türkiye ve İran ile kooridinasyonlu şekilde yapılacağı kaydedilerek, söz konusu uygulamada hiçbir gecikme olmadığı ifade edildi.

BÖLGESEL YÖNETİM TALİMATI REDDETMİŞTİ

25 Eylül'de Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu yapılmış, referandumun ardından Irak merkezi hükümeti Peşmerge'nin kontrolündeki sınır kapılarının kendilerine teslim edilmesi talimatını vermişti. Talimat Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim tarafından kabul edilmemişti.

Kaynak: haberinburada