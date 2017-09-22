Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

IRAK SINIRINDA MEVZİLER HAZIR! ASKER EMİR BEKLİYOR


Irak Sınırında Mevziler Hazır! Asker Emir Bekliyor
Tarih : 22 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : Irak Sınırında Mevziler Hazır! Asker Emir Bekliyor(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor. Bu arada Ankara'dan Barzani'ye en net mesaj gidiyor. Meclis yarın Irak ve Suriye tezkeresini ele alıyor.

Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkının karşısındaki tatbikat alanı dün de genişletildi.

MEVZİLERE KIRMIZI ŞERİT ÇEKİLDİ

Tatbikata katılan büyük bölümü tank olmak üzere geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, tank çekicileri, ilk yardım araçlarından oluşan araçlar ile çok sayıda askerin katıldığı tatbikatta, iş makineleriyle kazılan mevzilere kırmızı şerit çekildi.

TANKLAR SÜREKLİ MANEVRA HALİNDE

Tankların sürekli manevra yaptığı alanda iş makineleriyle kazılan mevzilere yerleştirilen zırhlı araçlarda askerler nöbet tutuyor. Çok sayıda askerin görev aldığı tatbikatta, büyük bölümü tank olmak üzere çok sayıda askeri araç da katılıyor.

MEVZİLER DAHA DERİNLEŞTİRİLDİ

Bölgede iş makinelerinin kazdığı mevziler artırıldı, derinleştirilen mevzilere bazı zırhlı askeri araçlar yerleştirildi. Tatbikata katılan askerlerin zaman zaman biraraya gelerek görüştüğü görüldü.

TATBİKAT BAŞLATILMIŞTI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.

MECLİS'TE YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan referandum öncesi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dün, Meclis'in yarın, Irak ve Suriye tezkeresini görüşme gündemiyle olağanüstü toplanacağını açıkladı.

AK Parti yönetimi, olağanüstü toplantı çağrısını bugün sabah Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iletecek. Yarın saat 16.00'da toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek tezkerenin süresi uzatılacak. Normalde süresi 30 Ekim'de dolan tezkerenin görüşmesinin öne çekilmesi, referandum ısrarını sürdüren Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Barzani'ye yönelik en net mesaj olarak yorumlandı.

MHP'DEN DESTEK

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tezkereyi desteklediklerini, tam kadro Genel Kurul'da yer alacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den döner dönmez bugün önce Milli Güvenlik Kurulu'nu, hemen ardından Bakanlar Kurulu'nu toplayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Irak  Sınırında  Mevziler  Hazır  Asker  Emir  Bekliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER