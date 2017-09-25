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IRAK TATBİKATA BAŞLADIK DEDİKTEN SONRA TSK FOTOĞRAFLARI YAYINLADI


Irak Tatbikata Başladık Dedikten Sonra TSK Fotoğrafları Yayınladı
Tarih : 25 Eylül 2017, 22:00
Puan Ver : Irak Tatbikata Başladık Dedikten Sonra Tsk Fotoğrafları Yayınladı(7/10)3

Bağdat yönetimi, Türkiye ile Irak'ın Habur sınırında ortak tatbikata başladığını duyurdu. Açıklamada "Türkiye ile sınırda ortak manevralara başladık" denildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA: TATBİKAT 3. SEVİYEYE ÇIKTI

Irak tarafından yapılan açıklamanın ardından bir açıklama da TSK'dan geldi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır.

Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SINIRA 500 METRE

Türkiye-Irak sınırına yaklaşık 500 metre mesafede geçen hafta başında başlatılan tatbikatın genişleyerek devam ettiği biliniyor. Tatbikat bölgesi Pazar günü Şırnak'ta bulunan üst düzey komutanlar tarafından denetlenmişti. Bu arada tatbikatla birlikte gözlerin çevrili olduğu Habur Sınır Kapısı'nda ise geçişler sürüyor.

BAŞBAKAN, TATBİKATIN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Bu gelişmenin sinyalini Başbakan Binali Yıldırım da bugün katıldığı canlı yayında şu açıklamalarla vermişti:

Sınırdaki tatbikata Irak da katılma kararı aldı. Başka yapılacak işler de var. Detayları burada söylememe gerek yok. Bugünlerde Genelkurmay Başkanımız Tahran'a bir ziyaret yapacak. Cumhurbaşkanımızın da Tahran'a ziyareti var. İran, Türkiye, Irak bu krizin büyümeden çözülmesi yönünde bütün gayretimizi göstereceğiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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