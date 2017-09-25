IRAK: TÜRK ORDUSU İLE SINIRDA MANEVRALARA BAŞLADIK
Dünyadan gelen bütün çağrılara rağmen bağımsızlık referandumundan vazgeçmeyen Barzani yönetimine karşı Bağdat ve Ankara'dan ortak hamle geldi.
SINIRDA ORTAK TATBİKAT
Irak Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 8 gündür Silopi-Habur bölgesinde gerçekleştirilen operasyonuna ilişkin olarak "Türkiye ile sınırda ortak manevralara başladık" açıklamasında bulundu.
Türkiye-Irak sınırına yaklaşık 500 metre mesafede geçen hafta başında başlatılan tatbikatın genişleyerek devam ettiği biliniyor. Tatbikat bölgesi Pazar günü Şırnak'ta bulunan üst düzey komutanlar tarafından denetlenmişti. Bu arada tatbikatla birlikte gözlerin çevrili olduğu Habur Sınır Kapısı'nda ise geçişler sürüyor.
Bu gelişmenin sinyalini Başbakan Binali Yıldırım da bugün katıldığı canlı yayında şu açıklamalarla vermişti:
"İYİ NİYETİN DEVAM ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Artık bu kadar, bunlar yaşandıktan sonra Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin gördükleri izolasyona rağmen, iyi niyet ve gayretin bundan sonra devam etmesi söz konusu değil. Bu işte inat edenler aslında kendi halklarının geleceğini karartıyorlar. Vatandaşlarımıza uyarılar da yaptık.
"SINIRDAKİ TATBİKATA IRAK DA KATILMA KARARI ALDI"
Sınırdaki tatbikata Irak da katılma kararı aldı. Başka yapılacak işler de var. Detayları burada söylememe gerek yok. Bugünlerde Genelkurmay Başkanımız Tahran'a bir ziyeret yapacak. Cumhurbaşkanımızın da Tahran'a ziyareti var. İran, Türkiye, Irak bu krizin büyümeden çözülmesi yönünde bütün gayretimizi göstereceğiz.
Kaynak: haberinburada
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