IRAK VE SURİYE TEZKERESİNİN 1 YIL UZATILMASINA İLİŞKİN TALEP TBMM'YE SUNULDU
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusundaki Başbakanlık Tezkeresi'nde, Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilerek, "Diğer taraftan, Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır" ifadesine yer verildi.
"ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN HAKARIMIZ..."
Tezkerede, "Bütün bu gelişmeler çerçevesinde; terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldu bittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması, milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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