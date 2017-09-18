IRAK YÜKSEK MAHKEMESİ, BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNU ASKIYA ALDI
Irak Yüksek Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunun askıya alınması yönünde karar aldı.
BARZANİ, ERTELEMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
IKBY lideri Mesud Barzani, uluslararası tepkilere rağmen referandumun ertelenmesine karşılık 'iyi bir teklif' yapılmadığını gerekçe göstererek, referandumun ertelenmeyeceğini açıklamıştı.
IKYB, KARARI DİKKATE ALMAYABİLİR
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bu kararı dikkate alması beklenmiyor.
Kaynak: haberinburada
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