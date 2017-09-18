IRAK YÜKSEK MAHKEMESİ, REFERANDUMLA İLGİLİ DURDURMA KARARI VERDİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumuyla ilgili Irak Yüksek Mahkemesi durdurma kararı verdi.
Irak Yüksek Mahkemesi, önümüzdeki hafta yapılması planlanan Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunu iki davayı gerekçe gösterek durdurdu.
İBADİ DAVA AÇMIŞTI
Mahkeme, referandumu Irak Başbakanı İbadi ve Irak Parlamentosunun dört üyesinin açtığı davalar sebebiyle durdurduğunu açıkladı. Irak Federal Mahkemesinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumu durdurma kararı aldığı bildirildi.
"TALEPLER İNCELENDİ"
Mahkeme sözcüsü İyas Samuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Mahkeme, üyelerin katılımıyla toplanarak, Kürdistan bölgesi ve diğer bölgelerde (tartışmalı bölgeler) referandumun durdurulması için gelen talepleri inceledi." ifadelerini kullandı.
"MAHKEME, DURDURMA KARARI ALDI"
Samuk açıklamasına şöyle devam etti:
Yapılan inceleme sonrası mahkeme, Kürdistan bölgesinde çıkarılan '8 Haziran 2017 tarihli ve 106 sayılı Başkanlık emrine göre 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumu' durdurma kararı aldı.
Kaynak: haberinburada
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