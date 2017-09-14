IRAK'IN SELAHATTİN KENTİNDEN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA OY BİRLİĞİYLE RET ÇIKTI
Irak'ın Selahattin kentinden, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu ile ilgili karar çıktı.
REFERANDUM, OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ
Bu kapsamda Selahattin İl Meclisi bugün gerçekleştirdiği oturumda, oy birliğiyle Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Selahattin'in sınırları içinde referandum yapmasını reddetti.
İL MECLİSİ YETKİLİLERİ: IRAK'IN BİRLİĞİNE BAĞLIYIZ
Yazılı bir açıklama yapan Selahattin İl Meclisi, bugün yapılan oturumda Selahattin'de referandum yapılmasının oy birliğiyle reddedildiğini kaydetti. Selahattin'in doğusunda yer alan bölgelerin de referanduma katılmasını reddettiğini bildiren Selahattin İl Meclisi yetkilileri, Irak'ın birlğine bağlı olduklarını vurguladı.
Kaynak: haberinburada
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