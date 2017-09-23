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IRAKLI KÜRTLERİN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNDA İLK OY KULLANILDI


Iraklı Kürtlerin Bağımsızlık Referandumunda İlk Oy Kullanıldı
Tarih : 23 Eylül 2017, 13:10
Puan Ver : Iraklı Kürtlerin Bağımsızlık Referandumunda İlk Oy Kullanıldı(7/10)3

25 Eylül'de yapılması planlanan Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumunda ilk oyun kullanıldığı açıklandı. Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi Genel Veri Müdürü Karwan Celal, referandumda yurtdışında yaşayanlar elektronik oylarını bugünden itibaren kullanılabileceğini açıkladı.

İLK OY ÇİN'DEN

Saat farkından dolayı Çin'de elektronik oy verme işlemlerinin başladığını belirten Karwan Celal, "Referandumda ilk oy Çin'de kullanılmış oldu." dedi.

ABD ve DEAŞ'a karşı mücadele veren koalisyon bünyesindeki bazı ülkeler ise böyle bir adımın mücadeleyi zayıflatacağı gerekçesiyle referandumun 2 yıl ertelenmesini talep ediyor.

IKBY lideri Mesud Barzani ise erteleme için artık çok geç olduğunu, referandumun yapılacağını söylüyor.

TÜRKİYE VE İRAN KARŞI

Türkiye ve İran referandumun düzenlenmesine karşı. Ankara'dan yapılan açıklamalarda referandumun tarihi bir hata olacağı ve beraberinde sadece bölgesel değil, küresel bir krizi getireceği uyarıları yapılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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