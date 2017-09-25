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Irak'ta 60 Kişinin Öldüğü Saldırıyla İlgili 42 Kişi Aynı Günde İdam Edildi

IRAK'TA 60 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRIYLA İLGİLİ 42 KİŞİ AYNI GÜNDE İDAM EDİLDİ

Irak'ta 60 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla ilgili Nasiriye kentinde bulunan cezaevinde bulunan 42 hükümlü asılarak idam edildi.

Tarih : 25 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Irak'ta 60 Kişinin Öldüğü Saldırıyla İlgili 42 Kişi Aynı Günde İdam Edildi(9/10)5

Irak'ın güneyindeki Nasiriye'de bir cezaevinde toplam 42 tutuklu asılarak idam edildi.Pazartesi günü yapıldığı açıklanan infazların nedeninin bombalı araçlı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma olduğu açıklandı.Toplu idam, Şiilerin çoğunlukta yaşadığı Nasiriye'de 14 Eylül'de düzenlenen ve 60 kişinin öldüğü bir bombalı saldırı sonrası gerçekleşti.Irak Adalet Bakanlığı, intihar saldırısı kurbanlarının ailelerini de idamları izlemek için davet etti.Fadhil Abdul Ameer isimli bir kurban yakını, Nasiriye'deki idamlarla ilgili, "İki kardeşimi kaybetmiş olmama karşın, teröristleri ipte sallanırken görünce kendimi rahatlamış hissettim" açıklaması yaptı.Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), kentteki restoranları ve güvenlik noktasını hedef alan üç intihar saldırısını üstlenmişti.Bu saldırılar sonrası Şiiler daha sert hukuki adımlar için talepte bulunmuştu.IŞİD kent hakimiyetlerini kaybetmesine karşın militanları aracılığı ile Irak'ta özellikle Şii yerleşimlerini hedef alan bombalı saldırılarına devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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