IRAK'TA EŞ ZAMANLI İNTİHAR SALDIRILARI: EN AZ 50 ÖLÜ, 80'DEN FAZLA YARALI
Irak'ın güneyindeki Nasıriye şehrinde eş zamanlı intihar saldırıları düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 50 kişi öldü, 80'den fazla kişi de yaralandı.
RESTORANA VE KARAKOLA CANLI BOMBA SALDIRISI
İntihar bombacıları, bir otoyolda bulunan restorana ve polis karakoluna saldırı düzenledi. Polis kaynakları saldırganlardan birinin kentin güneybatısındaki restorana girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini, diğer 3-4 saldırganın da içerideki insanlara ateş açtığını aktardı. Ardından yakınlardaki karakola canlı bomba saldırısı yapıldığı açıklandı.
ÖLENLERİN ÇOĞU İRANLI, 80'DEN FAZLA YARALI VAR
Russia Today'in haberine göre, saldırıda ölenlerin çoğunluğunun İranlı. Saldırıda en az 80 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
YARALILARIN DURUMU AĞIR, ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Yaralıların bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği belirtildi.
SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Kaynak: haberinburada
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