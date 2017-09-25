Kuzey Irak'ta başlayan ve tepki çeken referandum devam ederken İran'ın sınır kapılarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) kapattığı bildirildi.

"HAVA VE KARA SINIRLARIMIZ KAPATTIK"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, başkent Tahran'da düzenlendiği basın toplantısında, "Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık." dedi.

"BİR SONRAKİ ADIMLA İLGİLİ AÇIKLAMA DAHA SONRA YAPILACAK"

Kasımi, İran'ın bundan sonraki adımlarının ne olacağı yönündeki soruya, "Bu konuda daha sonra açıklama yapılacaktır." karşılığını verdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Sözcüsü Keyvan Husrevi, dün İran hava sahasının IKBY'ye kapandığını duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada