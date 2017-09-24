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İran, Erbil'in Dağlık Bölgelerini Bombalıyor

İRAN, ERBİL'İN DAĞLIK BÖLGELERİNİ BOMBALIYOR

İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurduğu belirtildi.

Tarih : 24 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : İran, Erbil'in Dağlık Bölgelerini Bombalıyor(5/10)1

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurdu.

ARALIKSIZ BOMBALADILAR

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İran topçu birliklerinin özellikle Balekayeti ve Hacı Omeran'a bağlı "Gundejor, Alane, Kunere, Dinoy Gewre, Dinoy Biçuk, Berde Zerde" köylerini aralıksız bombaladığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE BOMBALAMIŞLARDI

Açıklamada, topçu atışlarının herhangi bir kayba yol açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Söz konusu gelişmenin İran'ın da şiddetle karşı çıktığı ve yarın düzenlenmesi planlanan "anayasaya aykırı" referandum öncesi yaşanması dikkati çekti.

İran, daha önce de kendine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı Peşmerge güçlerinin varlığını gerekçe göstererek, dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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