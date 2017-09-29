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İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden Petrol Ürünleri Taşınmasını Yasakladı

İRAN, IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİNDEN PETROL ÜRÜNLERİ TAŞINMASINI YASAKLADI

İran, İran şirketlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden petrol ürünleri taşımasını geçici olarak yasakladı.

Tarih : 29 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden Petrol Ürünleri Taşınmasını Yasakladı(7/10)3

İran, İran şirketlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden petrol ürünleri taşımasını geçici olarak yasakladı.

ayrıntılar geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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