İRAN, IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİNDEN PETROL ÜRÜNLERİ TAŞINMASINI YASAKLADI
İran, İran şirketlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden petrol ürünleri taşımasını geçici olarak yasakladı.
İran, İran şirketlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden petrol ürünleri taşımasını geçici olarak yasakladı.
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Kaynak: haberinburada
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