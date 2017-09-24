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İRAN, REFERANDUM ÖNCESİ KUZEY IRAK SINIRINDA ASKERİ TATBİKAT BAŞLATTI


İran, Referandum Öncesi Kuzey Irak Sınırında Askeri Tatbikat Başlattı
Tarih : 24 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : İran, Referandum Öncesi Kuzey Irak Sınırında Askeri Tatbikat Başlattı(8/10)4

İran, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin yarın yapacağı referandum öncesi gözdağı verdi.

İRAN'DAN ASKERİ TATBİKAT

İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikat başlattı. İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat; piyade, topçu, hava, füze, zırhlı, insansız hava araçları ve elektronik muharebe birliklerinin katılımıyla "karma" şekilde düzenleniyor.

TOPÇU BİRLİKLERİ TATBİKAT ALANINDA YOĞUN ATIŞ YAPTI

"Muharrem Güvenliği" adıyla icra edilen tatbikat, İran'ın Kuzey Irak sınırına komşu Batı Azerbaycan ve Kürdistan illerini kapsıyor. Topçu birliklerinin tatbikat alanında yoğun atış uygulamaları yaptıkları kaydedildi.

TATBİKAT İRAN KARŞITI GRUPLARIN OLDUĞU BÖLGEDE YAPILDI

Tatbikat alanının geçmişten beri İran karşıtı silahlı grupların sık bulunduğu bir alan olduğunu söyleyen Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, bölgenin bu gruplardan temizlendiğini ifade etti.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR TAKİP ETTİ

Tatbikatı, Tuğgeneral Pakpur'un da aralarında bulunduğu üst düzey bazı komutanlar yakından izledi. General Pakpur, geçen ay İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette İran heyetinde yer alan isimler arasında yer almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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