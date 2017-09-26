İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, referandumda oy verme işlemlerinin başladığı sabah saatlerinde İran'ın Kuzey Irak'a olan sınır kapılarını açıklayarak "Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık" demişti.

Ancak akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı, Kasımi'yi yalanladı ve sınır kapılarının kapatılmadığını duyurdu.

"HAVA SAHASI KAPALIDIR"

Bakanlık tarafından İran medyasında gönderilen yazılı açıklamada, "İran'la Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki kara sınır kapıları kapatılmamıştır, şu an sadece hava sahası kapalıdır" denildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI SINIRDA TATBİKAT YAPTI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları'na bağlı kara kuvvetleri tarafından Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) sınırında dün tatbikat düzenlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İran'ın kuzeybatısında bulunan ve Irak sınır bölgesi yakınlarında "Muharrem" isimli güvenlik tatbikatının yapıldığını duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada