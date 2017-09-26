Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

İRAN, SABAH SÖYLEDİĞİNDEN AKŞAM ÇARK ETTİ: SINIRLARI KAPATMIYORUZ!


İran, sabah söylediğinden akşam çark etti: Sınırları kapatmıyoruz!
Tarih : 26 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : İran, Sabah Söylediğinden Akşam Çark Etti: Sınırları Kapatmıyoruz!(5/10)1

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, referandumda oy verme işlemlerinin başladığı sabah saatlerinde İran'ın Kuzey Irak'a olan sınır kapılarını açıklayarak "Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık" demişti.

Ancak akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı, Kasımi'yi yalanladı ve sınır kapılarının kapatılmadığını duyurdu.

"HAVA SAHASI KAPALIDIR"

Bakanlık tarafından İran medyasında gönderilen yazılı açıklamada, "İran'la Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki kara sınır kapıları kapatılmamıştır, şu an sadece hava sahası kapalıdır" denildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI SINIRDA TATBİKAT YAPTI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları'na bağlı kara kuvvetleri tarafından Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) sınırında dün tatbikat düzenlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İran'ın kuzeybatısında bulunan ve Irak sınır bölgesi yakınlarında "Muharrem" isimli güvenlik tatbikatının yapıldığını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İran  Sabah  Söylediğinden  Akşam  Çark  Etti  Sınırları  Kapatmıyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER