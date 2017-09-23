İRAN, TRUMP'A RAĞMEN 2 BİN KİLOMETRE MENZİLE SAHİP FÜZEYİ CANLI YAYINDA FIRLATTI!
İran, Trump'ın BM'de yaptığı eleştirilere aldırmadan balistik füze denemesi yaptı. 2 bin kilometrelik menzile sahip olan füzenin fırlatılması devlet televizyonundan yayınlandı.
İran, orta menzilli yeni füzesinin denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.Yaklaşık 2 bin kilometrelik bir menzile sahip olan Horamşehr adlı füzenin fırlatılması devlet televizyonundan yayınlandı. Denemenin ne zaman yapıldığı ise açıklanmadı.ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada, İran'ın füze programını ve 2015 nükleer anlaşmayı eleştirmişti.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Cuma günü yaptığı açıklamada, "caydırıcılığı" artırmak amacıyla askeri güçlerini pekiştireceklerini söylemişti.İran'ın yeni geliştirdiği Horamşehr füzesi ilk olarak Cuma günü Tahran'da düzenlenen askeri törende kamuoyuna gösterildi. Devlete ait Press TV, bu füzenin birden fazla savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.ABD, Temmuz ayında balistik füze programı ve "terör örgütlerine verdiği destekten" dolayı İran'a bir dizi yeni yaptırım uygulamaya başladı.ABD ayrıca Ocak ayında da İran'ın yaptığı bir füze denemesinin ardından yeni yaptırımlar yürürlüğe sokmuştu. ABD'ye göre, bu denemeler 2015 tarihli nükleer anlaşmanın ruhuna aykırılık taşıyor.Trump'ın 15 Ekim'de Kongre'ye İran'ın nükleer anlaşmaya uyumlu davranıp davranmadığıyla ilgili değerlendirmesini ve anlaşmanın yürürlükte kalıp kalmayacağına yönelik tavsiyesini bildirmesi öngörülüyor.
Kaynak: haberinburada
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