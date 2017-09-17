İRAN'DAN BARZANİ'NİN YAPACAĞI REFERANDUMA REST: EVET ÇIKARSA SINIR KAPILARINI KAPATIRIZ
IKBY'nin 25 Eylül'de düzenleyeceği bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklamada yapan İran, olası bir bağımsızlık ilanında sınır kapılarını kapatacaklarını açıkladı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani, IKBY'nin bağımsızlık ilan etmesi halinde sınır kapılarını kapatacaklarını açıkladı.
"BÜTÜN ANLAŞMALARI GÖZDEN GEÇİRİRİZ"
Şemhani yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi, Irak'tan ayrılırsa, Kürdistan Bölgesiyle yaptığımız bütün anlaşmaları gözden geçiririz" ifadelerini kullandı.
REFERANDUMA KARŞI OLDUKLARINI DUYURMUŞLARDI
İran, daha önce yaptığı açıklamada, IKBY referandumuna karşı olduğunu duyurmuştu. Olası bir bağımsızlık adımına karşı IKBY'yi uyaran İran, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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