Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, Kuzey Kore'nin yaptığı hidrojen bombası denemesini değerlendirdi.

"KUZEY KORE, TEHDİTLERE KARŞILIK BU YOLU SEÇMİŞTİR"

Ruhani, "Bugün Kuzey Kore kendi varlığı için ve tehditlere karşılık bu yolu seçmiştir. Washington sürekli Kuzey Kore'yi tehdit edince, Pyongyang da karşılığında yeni bombalar deniyor" diye konuştu.

"SORUNLAR MÜZAKERE İLE ÇÖZÜLMELİ"

"Atom silahı elde etmiş ülkeleri tehdit etmek tüm dünya için çok büyük bir tehlike demektir" diyen Ruhani, "Dolayısıyla bu alandaki sorunların müzakere ve diyalogla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

S. ARABİSTAN'I SİLAHLANMA YARIŞI BAŞLATMAKLA SUÇLADI

İsim vermeden Suudi Arabistan'ın ABD'den yüklü miktarlarda silah alımını da eleştiren Ruhani, "Güney komşularımız neden sürekli batıdan silah alıp bölgede silahlanma yarışı başlatıyorlar. Bu silahları asıl düşman olan İsrail'le mücadele için de alınmış değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada