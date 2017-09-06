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İran'dan Kuzey Kore'ye Destek: ABD Tehdit Ettiği için Kim, Yeni Bombalar Deniyor!

İRAN'DAN KUZEY KORE'YE DESTEK: ABD TEHDİT ETTİĞİ İÇİN KİM, YENİ BOMBALAR DENİYOR!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuzey Kore'nin ABD'nin tehditlerinden dolayı bomba denemeleri yapmak zorunda kaldığını savundu.

Tarih : 06 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : İran'dan Kuzey Kore'ye Destek: Abd Tehdit Ettiği İçin Kim, Yeni Bombalar Deniyor!(10/10)6

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, Kuzey Kore'nin yaptığı hidrojen bombası denemesini değerlendirdi.

"KUZEY KORE, TEHDİTLERE KARŞILIK BU YOLU SEÇMİŞTİR"

Ruhani, "Bugün Kuzey Kore kendi varlığı için ve tehditlere karşılık bu yolu seçmiştir. Washington sürekli Kuzey Kore'yi tehdit edince, Pyongyang da karşılığında yeni bombalar deniyor" diye konuştu.

"SORUNLAR MÜZAKERE İLE ÇÖZÜLMELİ"

"Atom silahı elde etmiş ülkeleri tehdit etmek tüm dünya için çok büyük bir tehlike demektir" diyen Ruhani, "Dolayısıyla bu alandaki sorunların müzakere ve diyalogla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

S. ARABİSTAN'I SİLAHLANMA YARIŞI BAŞLATMAKLA SUÇLADI

İsim vermeden Suudi Arabistan'ın ABD'den yüklü miktarlarda silah alımını da eleştiren Ruhani, "Güney komşularımız neden sürekli batıdan silah alıp bölgede silahlanma yarışı başlatıyorlar. Bu silahları asıl düşman olan İsrail'le mücadele için de alınmış değil" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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