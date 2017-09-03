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İrem Derici'den ilginç çıkış: Memleketçe manyak günlerden geçiyoruz

İREM DERİCİ'DEN İLGİNÇ ÇIKIŞ: MEMLEKETÇE MANYAK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan şarkıcı İrem Derici,"Memleketçe çok manyak günlerden geçiyoruz. Herkes kafayı yedi. Aklıselim insan kalmadı" dedi.

Tarih : 03 Eylül 2017, 00:00
Puan Ver : İrem Derici'den İlginç Çıkış: Memleketçe Manyak Günlerden Geçiyoruz(8/10)4

Şarkıcı İrem Derici, Kemer ilçesinde bir gece kulübünde konser verdi. Şarkıcının hayranları konserden saatler önce gece kulübünün kapısında bekleyerek kapıların açılmasını bekledi.

İREM DERİCİ SÖYLEDİ, İZLEYENLER EŞLİK ETTİ

Yerli tatilcilerin yanı sıra yabancıların da ilgi gösterdiği gece, DJ Arda'nın çaldığı parçalar ve go go dansçılarının şovlarıyla başladı. Saat 02. 00'de sahneye çıkan İrem Derici, yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Sevilen şarkılarını söyleyen sanatçıya izleyenler de eşlik etti.

"MANYAK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ, HERKES KAFAYI YEDİ"

Şarkı aralarında sohbet eden İrem Derici, izleyenlerin bayramını kutladı. Hayranlarına "Bütün dualarınız kabul olsun" diyen Derici, "Memleketçe çok manyak günlerden geçiyoruz. Herkes farkında. Sırf memleketçe değil ülkece. Herkes kafayı yedi. Aklı selim insan kalmadı. Bayram bize uğurlu gelsin. Önce sevdiklerimize sonra da akıl sağlığımıza mukayyet olacağımız günler bizi bekliyor efendim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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