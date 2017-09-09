IRMA KASIRGASI ABD'NİN KAPILARINA DAYANDI! 6,3 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK
Karayipler'de geçtiği adaları yerle bir eden Irma Kasırgası, ABD'nin ügney eyaleti Florida'ya yaklaştı. Olağanüstü hal ilan edilen eyalette, 6.3 milyon kişinin tahliye edilmesine karar verildi.
KATAGORİ 5'TEN 4'E DÜŞÜRÜLDÜ
Canavar kasırganın bir sonraki durağı ise ABD'nin güney eyaleti Florida olacak. Anakaraya ulaştıkça 300 kilometrelik hızı gerileyen ve 270 kilometre/saat'e düşen Irma'nın kategorisi 5'ten 4'e düşürüldü ancak yetkililer kasırganın yine de ölümcül olacağını belirtiyor. Kasırganın Cumartesi geç saatlerde Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.
6,3 MİLYON KİŞİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu (FEMA) kasırganın Florida'yı yerle bir edebileceğini belirtiyor. Olağanüstü hal ilan edilen eyalette, 6,3 milyon kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Bu aynı zamanda ülke tarihinde görülen en yüksek tahliye rakamlarında biri. Georgia eyaletinde ise kıyı bölgelerinde yaşayan 540 bin kişinin tahliye edileceği belirtildi.
FLORIDA'DA 1 MİLYON KİŞİ BARINAKLARDA
Miami-Dade idari bölgesinde 10 bin kişi kasırga nedeniyle barınaklarda yaşamaya başladı. Bu bölgede de ABD tarihinin en büyük tahliyelerinden birinin gerçekleşebileceği kaydedildi. ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida'daki barınakların 1 milyon kişiyi alabileceğini duyurdu. Kasırga nedeniyle yeni barınaklar açılırken, Atlanta'da birçok otele tahliye edilen vatandaşlar yerleştirildi.
Irma'nın Florida dışında Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Tennessee'de de şiddetli yağışlara neden olması öngörülüyor.
TRUMP'TAN KASIRGA UYARISI
Florida Valisi Rick Scott, kasırga konusunda eyalet sakinlerine yaptığı uyarıda, "Zamanımız daralıyor. Tahliye bölgesindeyseniz şimdi gitmeniz gerekiyor. Bu, eyaletin daha önce hiç görmediği derecede yıkıcı bir fırtına." ifadelerini kullandı. Vali Scott halka uyarısında ayrıca Irma'nın eyalette daha önce yaşanan Andrew Kasırgası'ndan çok daha büyük olacağını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da haftalık ulusa seslenişinde, Irma Kasırgası'nın "kesinlikle yıkıcı potansiyeli olan bir fırtına" olduğu uyarısını yaptı.
BENZİN İSTASYONLARINDA YAKIT SIKINTISI
Bölgede perşembe günü önünde uzun kuyrukların olduğu birçok benzin istasyonunda cuma günü yakıt bitmesi ve bazılarının kapatılması sonucu sıralar da kendiliğinden yok oldu. Florida Valisi Scott, tahliye bölgelerindeki akaryakıt istasyonu sahiplerine yaptığı çağrıda mümkün olduğu sürece istasyonlarını açık tutmalarını istedi. Scott, "Çalışanlarınızın güvenli şekilde bölgeden çıkabilmeleri için polisin eşlik etmesini sağlayacağız." dedi.
Kaynak: haberinburada
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