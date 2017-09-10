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Irma Kasırgası Florida'yı da Vurdu!

IRMA KASIRGASI FLORİDA'YI DA VURDU!

Onlarca kişinin ölümüne yol açan ve şiddetlenerek yoluna devam eden Irma Kasırgası Karayipler, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika ve Küba'dan sonra ABD'nin Florida Eyaleti'ni de vurdu.

Tarih : 10 Eylül 2017, 22:40
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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Florida Keys'ten geçerek devletin batı sahilinin güçlü bir fırtınanın etkisine girmesinin beklendiğini söyledi. Tüm uyarılara rağmen evlerini terk etmeyen bazı kişiler kasırganın yıkıcı gücünü telefonlarıyla anbean kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DALGALARIN BOYU 5 METREYE ULAŞTI

Yetkililer Florida'da dalgaların boyunun 5 metreye ulaştığını bildirdi. Bölgede herkesin evi terketmesi emri verildi ayrıca evinde kalanların ise evlerinin iç odalarında durmaları ve camlara yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Bir yetkili adalarda kalmanın adeta intihar olacağını belirtti.

EN AZ 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kasırganın en çok Tampa ve St Petersburg gibi batı kentlerini etkilemesi bekleniyorKasırganın vurduğu Florida'nın alt bölümünde toprak kayması meydana geldiği belirtildi. Bölgedeki nükleer tesisler ise tedbir amaçlı kapatıldı. Felakette en az dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

KASIRGAYLA BİRLİKTE ŞİDDETLİ YAĞMUR DA VAR

Yetkililerden alınan bilgilere göre, bugün yerel saatle sabah 09.00'da Miami metropolitan bölgesini etkisi altına alan 4. kategorideki Irma Kasırgası'nın saatte ortalama 130 mil (yaklaşık 210 kilometre) hıza ulaştığı ve şiddetli yağmur yağdığı belirtildi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Su, Florida kıyılarından çekilmeye başladı. Yetkililer suyun önce çekildiğini ardından yeniden püsküreceğini, bu püskürmenin çok şiddetli olması nedeniyle ciddi zararlara neden olabileceğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

6 MİLYON KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Miami metropolitan bölgesinde yaklaşık 6 milyon kişinin evlerinden tahliye edilerek, bu kişilerin sığınaklara götürüldüğü veya kendi imkanlarıyla kuzeydeki Georgia eyaletine gittiği bildirildi.

TRUMP, TALİMAT VERDİ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Irma Kasırgası nedeniyle Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na hazırlık yapmaları için talimat verdiği belirtildi.

HORTUM ALARMI DA VERİLDİ

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, ayrıca, bölge için olası hortum alarmının da verildiğini duyurdu.

Florida Valisi Rick Scott, ABD Başkanı Donald Trump'tan büyük bir afet bildirimi talep ettiğini söyledi.

Scott, Irma Kasırgasının Florida'nın batı kıyısını vuracağını açıkladı.

MACRON ZİYARET EDECEK: 10 ÖLÜ, 7 KİŞİ HALA KAYIP

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irma Kasırgası nedeniyle zarar gören Fransa ve Hollanda'nın adası Saint Martin'i ziyaret edecek.

Saint Martin adasının Fransa bölümünde 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayıp.

HOLLANDA BAŞBAKANI: 2 ÖLÜ, 34 YARALI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Saint Martin adasının Hollanda bölümünde Irma Kasırgası nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini 34 kişinin yaralandığını bunlardan 11'inin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

TARİHİN EN GÜÇLÜ KASIRGASI

Irma Kasırgası'nın tarihin en güçlü 7. kasırgası olduğu belirtildi.

929 milibar basınç ile Irma Kasırgası, 1928'de gerçekleşen ve 4000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Okeechobee Kasırgası'na benzetiliyor. 6 Eylül 1928'de başlayan Okeechobee Kasırgası 20 Eylül'e dek sürmüş ve günümüz kuruyla 1,2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

3 MİLYON NÜFUSLU ŞEHRİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Irma Kasırgası'nın yarın Florida eyaletinin kuzeybatısına doğru ilerleyerek eyaletin Fort Myers kentini ve 3 milyon nüfuslu Tampa şehrini etkisi altına alması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, kasırga hakkında Alabama, Georgia, Güney Carolina ve Tennessee valileriyle telefonda görüştü.

NHC, kasırganın her saat 13 kilometre kuzey batıya doğru ilerlediğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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