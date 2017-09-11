Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur

IRMA KASIRGASI FLORİDA'YI VURDU, POLİS UYARDI: SAKIN KASIRGAYA ATEŞ ETMEYİN


Irma Kasırgası Florida'yı Vurdu, Polis Uyardı: Sakın Kasırgaya Ateş Etmeyin
Tarih : 11 Eylül 2017, 09:10
Puan Ver : Irma Kasırgası Florida'yı Vurdu, Polis Uyardı: Sakın Kasırgaya Ateş Etmeyin(10/10)6

Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. Ölüm haberleri gelmeye başladı. Kentler su altında.

1.7 MİLYON KİŞİ ELEKTİRİKSİZ KALDI

ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan Irma Kasırgası, Florida eyaletini vurdu. Kasırga 215 km hızla 4. kategoride ABD'ye girdi. Karada bir süre ilerleyen kasırga daha sonra 193 kilometre hıza inerek 3. kategoriye düştü. Hardee County bölgesinde iki kişi öldü. Eyalette 1.7 milyon kişi elektriksiz kaldı.

"IRMA'YA ATEŞ ETMEYİN"

'Irma kasırgasına ateş edin' başlıklı bir Facebook sayfası açılıp 80 bin kişi bunu takibe alınca Pasco County'de polis "Irma'ya ateş etmeyin. Onu geri çeviremezsiniz ve çok tehlikeli yan etkilere neden olursunuz" uyarısı yaptı.

Sayfayı açan 22 yaşındaki Ryan Edward "Stres ve sıkıntıdan yaptım ama kontrolümden çıktı" dedi.

KASIRGADAN SONRA 'HORTUM' KABUSU

Miami'deki en büyük endişelerden biri de inşaat alanlarındaki devasa vinçlerdi. Yetkililer, vinçleri sökecek yeterli zaman bulamadıkları için uyarıda bulunurken, dün iki vinç devrildi. Ulusal Meteoroloji Servisi Florida'nın doğusunda altı hortum oluştuğunu bildirdi. Naples ve Marco Adası'nda su yüksekliğinin 4.5 metreye çıkabileceği belirtilirken, vatandaşlardan dakikalar içinde oluşabilecek su baskınlarına dikkat etmeleri istendi. Tampa Körfezi'ndeki Busch Gardens adlı tema parkındaki flamingoların güvenli bölgelere alınması ilginç görüntüler oluşturdu.

50 TÜRK KAYIP İDDİASI

Karayipler'deki St. Martin Adası'nda çalışan yaklaşık 50 Türk'ten haber alınamadığı iddia edildi. Kayıp Türklerden Harun Alp Kavurma'nın kardeşi Güneş Kavurma, "Son kasırganın ardından irtibat kesildi. Adada yaşayan yaklaşık 50 Türk var. Hiçbir aile haber alamıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Irma  Kasırgası  Florida    Vurdu  Polis  Uyardı  Sakın  Kasırgaya  Ateş  Etmeyin  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER