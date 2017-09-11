IRMA KASIRGASI, İNGİLİZ MİLYARDERİN EVİNİ YERLE BİR ETTİ!
Irma kasırgası ünlü milyarder Richard Branson'ın 180 bin dolara satın aldığı Necker Adası'ndaki evi yerle bir etti.
İngiliz milyarder Richard Branson'ın evi, kasırga yüzünden enkaza döndü.
ADAYI 180 BİN DOLARA ALMIŞTI
Dünyanın sayılı zenginleri arasında 5 milyar dolarlık servetiyle yer alan ünlü milyarder Richard Branson, 180 bin dolara satın aldığı Birleşik Krallığa bağlı Necker Adası'ndaki evi Irma kasırgasında yerle bir oldu.
ALDIKTAN SONRA DA 10 MİLYON DOLAR MASRAF YAPMIŞTI
Öte yandan 1978 yılında Britanya Virjin Adaları'na bağlı bazı adaların satılığa çıkarılması haberini alan Branson, keşifleri sonucunda 28 yaşındayken Necker Adasını satın alır. 1979'da adanın sahibi John Lyttelton'ın nakite sıkışması sonucu 6 milyon dolara satılması planlanan ada, Branson'a 180 bin dolara satılıyor. Branson ilerleyen zaman içerisinde adaya 10 milyon dolara yakın masraf yapmıştır. Adada 6 tane geleneksel Bali evi, 10 odalı bir konak, bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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