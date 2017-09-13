ABD'nin Florida Eyaleti'ni vuran Irma Kasırgası sırasında duyulan ezan sesi, herkesi şaşırttı. Kısa süre içerisinde ezanın bölgedeki camiyi terk etmeyen imam tarafından okunduğu ortaya çıktı.

ÖNCE KARAYİPLER'İ SONRA FLORİDA'YI VURDU

Karayipler'i yerle bir eden Irma Kasırgası, ABD'nin Florida Eyaleti'ni vurdu. Eyalet genelinde kasırga nedeniyle 6,3 milyon kişi bölgeden tahliye edildi. Kasırganın etkisiyle deniz suları Florida kıyılarını istila etti. Birçok yerleşim birimi tahrip oldu.

İZLEYENLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Öte yandan kasırga felaketi sırasında amatör kameralar aracılığıyla kayda alınan dehşet verici görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kasırga sırasında gök yüzünde bir meleği andıran ve kanatlarını açarak Florida üzerine doğru ilerleyen silüet izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

KASIRGA SIRASINDA EZAN SESİ DUYULDU

Yine kasırga sırasında Florida'da ezan sesi duyuldu. Bölge boşaltılmış ve kasırga nedeniyle adeta küçük bir kıyamet yaşanırken duyulan ezan sesi, ilahi bir mesaj olarak yorumlandı. Ancak kısa süre sonra ezanın, uyarılara rağmen görev yaptığı camiyi terk etmeyen imam tarafından okunduğu anlaşıldı.

Kaynak: haberinburada