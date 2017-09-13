Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı

IRMA KASIRGASI SIRASINDA DUYULAN EZAN SESİ TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ


Irma Kasırgası Sırasında Duyulan Ezan Sesi Tüyleri Diken Diken Etti
Tarih : 13 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Irma Kasırgası Sırasında Duyulan Ezan Sesi Tüyleri Diken Diken Etti(8/10)4

ABD'nin Florida Eyaleti'ni vuran Irma Kasırgası sırasında duyulan ezan sesi, herkesi şaşırttı. Kısa süre içerisinde ezanın bölgedeki camiyi terk etmeyen imam tarafından okunduğu ortaya çıktı.

ÖNCE KARAYİPLER'İ SONRA FLORİDA'YI VURDU

Karayipler'i yerle bir eden Irma Kasırgası, ABD'nin Florida Eyaleti'ni vurdu. Eyalet genelinde kasırga nedeniyle 6,3 milyon kişi bölgeden tahliye edildi. Kasırganın etkisiyle deniz suları Florida kıyılarını istila etti. Birçok yerleşim birimi tahrip oldu.

İZLEYENLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Öte yandan kasırga felaketi sırasında amatör kameralar aracılığıyla kayda alınan dehşet verici görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kasırga sırasında gök yüzünde bir meleği andıran ve kanatlarını açarak Florida üzerine doğru ilerleyen silüet izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

KASIRGA SIRASINDA EZAN SESİ DUYULDU

Yine kasırga sırasında Florida'da ezan sesi duyuldu. Bölge boşaltılmış ve kasırga nedeniyle adeta küçük bir kıyamet yaşanırken duyulan ezan sesi, ilahi bir mesaj olarak yorumlandı. Ancak kısa süre sonra ezanın, uyarılara rağmen görev yaptığı camiyi terk etmeyen imam tarafından okunduğu anlaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Irma  Kasırgası  Sırasında  Duyulan  Ezan  Sesi  Tüyleri  Diken  Diken  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER