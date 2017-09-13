IRMA KASIRGASI SIRASINDA DUYULAN EZAN SESİ TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ
ABD'nin Florida Eyaleti'ni vuran Irma Kasırgası sırasında duyulan ezan sesi, herkesi şaşırttı. Kısa süre içerisinde ezanın bölgedeki camiyi terk etmeyen imam tarafından okunduğu ortaya çıktı.
ÖNCE KARAYİPLER'İ SONRA FLORİDA'YI VURDU
Karayipler'i yerle bir eden Irma Kasırgası, ABD'nin Florida Eyaleti'ni vurdu. Eyalet genelinde kasırga nedeniyle 6,3 milyon kişi bölgeden tahliye edildi. Kasırganın etkisiyle deniz suları Florida kıyılarını istila etti. Birçok yerleşim birimi tahrip oldu.
İZLEYENLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Öte yandan kasırga felaketi sırasında amatör kameralar aracılığıyla kayda alınan dehşet verici görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kasırga sırasında gök yüzünde bir meleği andıran ve kanatlarını açarak Florida üzerine doğru ilerleyen silüet izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.
KASIRGA SIRASINDA EZAN SESİ DUYULDU
Yine kasırga sırasında Florida'da ezan sesi duyuldu. Bölge boşaltılmış ve kasırga nedeniyle adeta küçük bir kıyamet yaşanırken duyulan ezan sesi, ilahi bir mesaj olarak yorumlandı. Ancak kısa süre sonra ezanın, uyarılara rağmen görev yaptığı camiyi terk etmeyen imam tarafından okunduğu anlaşıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar