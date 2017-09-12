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Irma Kasırgası'ndan Kaçan Hayvanlar, Nereyi Buldularsa Oraya Sığındılar

IRMA KASIRGASI'NDAN KAÇAN HAYVANLAR, NEREYİ BULDULARSA ORAYA SIĞINDILAR

Irma Kasırgası'nın Amerika'ya ulaşmasıyla hayvanlar hayatta kalabilmek için nereyi buldularsa oraya sığındılar.

Tarih : 12 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : Irma Kasırgası'ndan Kaçan Hayvanlar, Nereyi Buldularsa Oraya Sığındılar(8/10)4

Irma Kasırgası'nın Florida'ya ulaşmasıyla hızla etkisini gösterdi. Hayvanların zor durumdaki görüntüleri de sosyal medyada yer bulmaya başladı. Bunlardan en dikkat çekeni 2 papağanın Miami'de bir otelin penceresine ve 2 flamingonun çamaşırhaneye sığınması oldu.

HAYVANLAR ÇARESİZ

Irma Kasırgası'ndan insanlar kadar hayvanların da fazlasıyla etkineldiği görülüyor. Ne yazık ki kasırga boyunca pek çok hayvan yaşamını yitirdi ve yitirmeye de devam ediyor. İnsanlar koruma altına alabildikleri hayvanları evlerine alırken pek çok vahşi hayvan hala tehlike altında.

Bir baykuş ise arabanın penceresinden içeri girdi.

"YARDIM EDİN" DERCESİNE BAKTILAR

Irma Kasırgası ilk önce Güney Florida'yı etkisi altına aldı. Bu bölgede yaşayan hayvanlar ise hayatta kalmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 2 flamingonun çamaşırhaneye saklandığı görüntülendi. İki papağınınsa Miami'de bir otelin penceresine sığınıp "yardım edin" dercesine içeriye bakmaları yürek parçaladı.

HAYVANLAR BARINAKLARA SAKLANDI

Miami'nin ünlü hayvanat bahçesindeki hayvanlar ise tahliye edilmedi, barınaklara saklanmaları sağlandı. Miami Hayvanat Bahçesi'nin yetkilileri Irma Kasırgası'nın kendilerini tam gücüyle vurmamalarına rağmen sonucun yıkıcı olduğunu söyledi.

Hayvanat Bahçesi kendi hesabından bu fotoğrafları paylaştı.

"HAYVANLARI TAHLİYE ETMEYECEĞİZ"

Miami Hayvanat Bahçesi İletişim Direktörü Ron Magill; hayvanları tahliye etmektense, evlerinde tutmanın en güvenli seçenek olduğunu söyledi.

"ÇOK FAZLA STRESE GİRMELERİ ONLAR İÇİN ZARARLI"

Kasırganın geleceğini bilmelerine rağmen hayvanları taghliye etmemeyi tercih ettiklerini belirten Magill, "Kasırganın tehlikeli olduğunu bilmemize rağmen hayvanları tahliye etmedik. Bunun sebebi onları yerlerinden hareket ettirmek çok fazla strese girmelerine sebep oluyor. Ayrıca onları koruma altında tutabileceğimiz metal barınaklarımız da mevcut. "

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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