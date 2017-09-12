IRMA KASIRGASI'NIN İÇİNE UÇTULAR
Amerika'da Irma Kasırgası bütün şiddetiyle devam ederken, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü ekipleri uçakla kasırganın içini görüntülediler.
Amerika'nın Florida eyaletinde Irma Kasırgası tüm hızıyla devam ediyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü'ne bağlı, kendilerine "Kasırga Avcıları" diyen grup uçuşa geçti. Uçakla kasırganın en şiddetli noktasına kadar uçan grup fırtınayı içeriden görüntüledi.
SON YILLARIN EN GÜÇLÜ KASIRGASI İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ
Küba ve Karayipler'den sonra Amerika'yı etkisine alan ve 5. kategoride olduğu belirlenen son yılların en güçlü kasırgası Irma, içeriden görüntülendi.
EKİPLER KASIRGANIN TAM ORTASINA UÇTU
Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uçakla, kasırganın içine uçtular. Pek çok video ve fotoğrafın elde edildiği bu uçuş sırasında Irma Kasırgası içeriden görüntülenmiş oldu.
İşte o görüntüler;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar