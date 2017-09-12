Amerika'nın Florida eyaletinde Irma Kasırgası tüm hızıyla devam ediyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü'ne bağlı, kendilerine "Kasırga Avcıları" diyen grup uçuşa geçti. Uçakla kasırganın en şiddetli noktasına kadar uçan grup fırtınayı içeriden görüntüledi.

SON YILLARIN EN GÜÇLÜ KASIRGASI İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Küba ve Karayipler'den sonra Amerika'yı etkisine alan ve 5. kategoride olduğu belirlenen son yılların en güçlü kasırgası Irma, içeriden görüntülendi.

EKİPLER KASIRGANIN TAM ORTASINA UÇTU

Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uçakla, kasırganın içine uçtular. Pek çok video ve fotoğrafın elde edildiği bu uçuş sırasında Irma Kasırgası içeriden görüntülenmiş oldu.

İşte o görüntüler;

Kaynak: haberinburada