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Irma Kasırgası'nın İçine Uçtular

IRMA KASIRGASI'NIN İÇİNE UÇTULAR

Amerika'da Irma Kasırgası bütün şiddetiyle devam ederken, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü ekipleri uçakla kasırganın içini görüntülediler.

Tarih : 12 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Irma Kasırgası'nın İçine Uçtular(8/10)4

Amerika'nın Florida eyaletinde Irma Kasırgası tüm hızıyla devam ediyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü'ne bağlı, kendilerine "Kasırga Avcıları" diyen grup uçuşa geçti. Uçakla kasırganın en şiddetli noktasına kadar uçan grup fırtınayı içeriden görüntüledi.

SON YILLARIN EN GÜÇLÜ KASIRGASI İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Küba ve Karayipler'den sonra Amerika'yı etkisine alan ve 5. kategoride olduğu belirlenen son yılların en güçlü kasırgası Irma, içeriden görüntülendi.

EKİPLER KASIRGANIN TAM ORTASINA UÇTU

Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uçakla, kasırganın içine uçtular. Pek çok video ve fotoğrafın elde edildiği bu uçuş sırasında Irma Kasırgası içeriden görüntülenmiş oldu.

İşte o görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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