Kayda geçen en güçlü Atlas kasırgalarından biri olan Irma'nın etkileri Karayipler için telafi edilemez oldu. En az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Amerika'nın günler öncesinden alarma geçtiği ve can kaybı olmadan atlatmak için hazırlıklar yaptığı Irma Kasırgası 2 gün önce Karayipler'e yöneldi. Kasırga Karayipleri telafi edilemez bir biçimde vurdu.

SON ZAMANLARIN EN ŞİDDETLİSİ

Şiddet skalasında en yüksek kategoride değerlendiren Irma Kasırgası tüm sertliğiyle Amerika'yı etkisi altına almaya başladı.

KARAYİPLER YERLE BİR OLDU

Binaların ve yolların kullanılamaz hale geldiği Karayiplerde botlar batarken marinalar da yıkıldı.

EN AZ 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

En az 23 insanın öldüğü fırtınada rüzgarın saatte 300 kilometreye çıktığı belirlendi. Küba'da erozyona neden olmuştu. Karayipler'de her şeyi yerle bir eden fırtınanın pazar günü Amerika'yı tamamen etkisi altına alması bekleniyor.

Irma Kasırgası'nın Karayipler'e verdiği hasarın fotoğrafları şu şekilde;

Kaynak: haberinburada