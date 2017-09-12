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IRMA KASIRGASININ VURDUĞU FLORİDA'DA 30 BİN TÜRK MAĞDUR! ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR


Irma Kasırgasının Vurduğu Florida'da 30 Bin Türk Mağdur! Aralarında Ünlü İsimler de Var
Tarih : 12 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Irma Kasırgasının Vurduğu Florida'da 30 Bin Türk Mağdur! Aralarında Ünlü İsimler De Var(9/10)5

Irma Kasırgasının vurduğu Florida'da yaklaşık 30 bin Türk'ün gayrimenkulü var. Miami'de ev sahibi olan ünlüler arasında sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim de bulunuyor.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VAR"

Ünlüler felaketten nasıl etkilerini Gazete Habertürk'e anlattı:

- Sibel Can: Engincan ile küçük oğlum Emir Miami'deydi. Kasırga nedeniyle ben dönmelerini istedim. Kasırgadan 3 gün önce ikisi de çok şükür döndüler, yanımdalar.

- Perran Kutman: Daha uzmanlar ve yetkililer felaket uyarısını yapmadan önce biletimi aldım ve döndüm. Verilmiş sadakamız varmış.

"ARKADAŞIM BAKTI, EVDE SIKINTI YOK"

- Tolgahan Sayışman: Evde bir sıkıntı yok. Bir arkadaşımı gönderip baktırdım.

- Nazan Şoray: Sağlam binalara bir şey olmuyor. O konuda ben şanslıyım. Benim evde bir hasar yok.

"AĞAÇLAR EVLERİN ÜZERİNE YIKILDI"

- Buğra Toplusoy-Ceyda Ateş: Fırtınadan hemen önce evi kapatıp Orlando'da bir otele yerleştik. Evler fırtınaya dayanıklı ama o korkuyu yaşamak istemedik... Arkadaşlarımız, ağaçların evlerin üzerine yıkıldığını söylediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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