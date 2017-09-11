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İrma Kasırgasının Vurduğu Florida'da Timsahlar Sokaklara İndi

İRMA KASIRGASININ VURDUĞU FLORİDA'DA TİMSAHLAR SOKAKLARA İNDİ

İrma Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Florida eyaletinde nehir timsahları taşan sular nedeniyle sokakları istila etti.

Tarih : 11 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : İrma Kasırgasının Vurduğu Florida'da Timsahlar Sokaklara İndi(7/10)3

ABD, tarihinin en büyük kasırga felaketini yaşıyor. Beşinci seviye olarak tanımlanan ve yıkıcı etkisi en yüksek kasırgalardan biri olan İrma Kasırgası, geçtiğimiz hafta etkisi altına aldığı Karaip adalarından bu haftasonu ABD'ye giriş yaptı.

38 KİŞİ ÖLDÜ

Karayipler'de 38 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İrma, Florida eyaletinde özellikle de Miami sahillerinde büyük yıkıma neden oldu.

TİMSAHLAR SOKAKLARDA GEZİYOR

4 milyon evin elektriksiz kalmasına neden olan kasırga nedeniyle nehirler de taştı. Florida nehirlerinde yaşayan timsahlar da, kasırganın etkisiyle sokaklara indi.

Bölgeden kaçmaya çalışan Amerikalılar, sokaklarda rahatça gezen timsahları kameralarıyla görüntüledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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