Başbakan Binali Yıldırım, "Son bir yıllık dönemde gerek kurdaki artış, gerekse gıda fiyatlarındaki mevsimsel oynaklık enflasyonu artırsa da yıl sonunda tek haneli bir oranla tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Torbalı Belediyesi ve Torbalı Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen "Güçlü Ekonomi, Güçlü İzmir, Güçlü Türkiye Toplantısı"nda konuşan Başbakan Yıldırım son 9 yılda dünya ekonomisinde çok zorlu bir dönem geçtiğini, yavaş yavaş dünya ekonomisinin büyüdüğünü söyledi.

"DÜNYA EKONOMİSİ 2017'DE CANLANMA İÇİNDE, TÜRKİYE'YE DE OLUMLU YANSIYOR"

Başbakan Yıldırım geçen yıldan hafif kıpırdanma başladığını, bu yıl değerlendirme kuruluşlarının küresel büyümeyi yüzde 3,5 seviyesine çıkardığını, bunun ilk defa olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan etkisi olan ekonomilere de baktığımızda olumlu gelişmeler görüyoruz. AB ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.4, ikinci çeyreğinde 2.3 nispetinde büyüdü. Önceki yıllarda neredeyse büyüme sıfır seviyesindeydi, yüzde 1'in altındaydı. Nispeten büyümeye geçen AB'nin ithalatı bu yılın ilk 3 ayında yüzde 10 arttı. Bir kaç yıllık darlamadan sonra Rusya ve Brezilya ekonomileri de büyüme sürecine girdi. Dünya ekonomisine ve ticaretine yön veren G20 ülkelerinde istikrarlı bir büyümenin başladığını görüyoruz. Kısacası dünya ekonomisi 2017'de bir canlanma içinde. Bu olumlu gelişmeler şüphesiz Türkiye'ye de olumlu yansıyor, yansımaya devam edecek." ifadelerini kullandı.İŞ ADAMLARINA GÜVENCE VERDİ: YATIRIM YAPACAKSANIZ ARKANIZDA DEVLET VAR

Dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilen ve vizyon sahibi iş dünyasının ülkenin refahı için en önemli güç olduğunu bildiklerini kaydeden Yıldırım, küresel ekonominin olumlu gittiği bu dönemde iş dünyasından yatırım, üretim konusunda daha cesur davranmalarını istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yatırım yapacaksınız, arkanızda devlet var, hükümet var. Hiç merak etmeyin. Gereken destek hem burada, hem doğu, güneydoğuda cazibe merkezleri projelerinde sizlerle beraber olacak. Büyümenin iş alanı sağlaması ve toplumun bütün kesimlerini kuşatması en sağlıklı olanıdır. Her vatandaşımızın bu büyümeden bir şekilde hakkı olan refah payını alması gerekiyor. 2010 yılından beri her yıl ortalama 940 bin vatandaşımıza iş sağlıyoruz. Niye işsizlik hala yüzde 10 küsur diye sorabilirsiniz. Ama unutmayın her yıl iş gücüne 1 milyon gencimiz katılıyor. Dolayısıyla daha fazla iş gücüne katılım var. İstihdam daha fazla olması lazım. Bunu nasıl yapacağız, daha fazla yatırım, üretim yapacağız. Ürettiğimizi satacağız, katma değer oluşturacağız, ekmeğimizi büyüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber başlattığımız istihdam seferberliği iş gücü piyasasına tabiri caizse ilaç gibi geldi. Buradaki teşviklerin ne olduğunu biliyorsunuz. Atıl duran iş gücü kapasitemizin, kadınlarımızın, gençlerimizin iş gücü piyasasına katılması işsizlik oranın düşürülmesi kadar önemlidir. Bu kapasiteyi üretime yönlendirebilirsek ülkemizin büyüme potansiyeli bugünkü seviyenin daha da üzerine çıkacak."

"UZUN VADEDE ENFLASYONU DAHA DA DÜŞÜRMEK NİYETİNDEYİZ"

Yıldırım AK Parti hükümetleri döneminde sağlanan önemli bir başarının da yüksek enflasyonla mücadele olduğunu dile getirerek, 1991'den 2002'ye kadar Türkiye'de enflasyon oranının yüde 70'lerde dolandığını, ne kadar üretirseniz üretin enflasyonun arkasından koşmak zorunda kalındığını ve üretilenin yok olup gittiğini belirtti. Ancak bu oranın AK Parti iktidarıyla beraber 2003-2016 arasında yüzde 8,7 ortalamasına gerilediğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Neredeyse 9-10 kat gerilemeden bahsediyoruz. 2017'de iki haneli oldu. Ama yıl sonuna kadar tek haneye düşüreceğiz. Neden oldu, 2016 Temmuz'da aldığımız darbenin etkileri devam ediyor. Son bir yıllık dönemde gerek kurdaki artış, gerekse gıda fiyatlarındaki mevsimsel oynaklık enflasyonu artırsa da yıl sonunda tek haneli bir oranla tamamlamayı hedefliyoruz. Uzun vadede enflasyonu daha da aşağı düşürmek mecburiyetindeyiz. Enflasyon ve faiz bir ülkenin gelişmesi, büyümesi, kalkınması önündeki iki önemli faktördür. Bunlar birbiriyle ilişkilidir. Bu konuda atılan önemli bir adım gıda komitesinin çalışmasıdır. Bu komitenin temel amacı üreticiden tüketiciye kadar olan fiyat artışlarının sebeplerini ortaya koymak ve gereken tedbirleri almak. Burada önemli bir mesafe aldık. Ekim ayı sonu itibarıyla bu önlemler uygulamaya girecek. Böylece sebze meyve tedarik zincirinde yapısal bir dönüşümü hayata geçirmiş olacağız. Boşu boşuna mevsimlik gıda artışları, gıda oynaklığından enflasyonun artmasının önüne geçmiş olacağız."

"YÜKSEK FAİZİN NEDENİ ETRAFIMIZDAKİ İSTİKARARSIZLIK"

Türkiye'nin sağlam bir kamu maliyesi, sağlıklı bir bankacılık sektörüyle bütün makro ekonomik göstergelerinin bir çok ülkenin önünde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Peki neden Türkiye'de hala faizler yüksek. Maalesef ülkemiz bulunduğu konum itibarıyla etrafında istikrarsızlığın hakim sürdüğü ve yönetim boşluklarından kaynaklanan sorunların hat safhaya çıktığı bir yerde. Bu bizim olumsuz tarafımız. Dolayısıyla dış değerlendirmeler, küresel yatırımcılar karar verirken bundan etkileniyorlar." dedi.

"BAŞKA ÜLKE OLSA BELİNİ DOĞRULTAMAZDI"

Yıldırım AB tanımlı genel yönetim borç stoğuna göre 2002'de tüm milli gelirin yüzde 72'sinin borç olduğunu aktararak, 2016 yılında oranın yüzde 28,3'e gerilediğini, Türkiye'nin Avrupa'dan da, Amerikan'dan, Japonya'dan, daha iyi bir çok ülkeden daha iyi durumda olduğunu söyledi. Bir ülkenin temelleri ne kadar güçlüyse o ülkenin içeriden ve dışardan gelen şoklara karşı o kadar dirençli olduğunun altını çizen Yıldırım, "15 Temmuz'u başka ülke yaşasaydı belini doğrultamazdı. Ama bizim milletimiz 15 Temmuz'u yaşadı, iki gün sonra normal yaşama döndü. Bir ay boyunca demokrasi nöbetleriyle ülkeye, bayrağa, demokrasiye, istikbale, istiklale sahip çıktı. Mali disiplini korumaya devam edeceğiz. Bankacılık sektörünün sağlam yapısını sürüdüreceğiz. Bunlardan asla taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

"BATIK KREDİ ORANI 3.5'TEN 2.8'E DÜŞTÜ"

Yıldırım, yapısal reformları Türkiye için, ekonominin geleceği için olmazsa olmaz gördüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz güçlü makro ekonomik temelleri, genç, eğitimli, dinamik nüfusu sayesinde bir çok avantaja sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek için tedbirlerimizi aldık, almaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bir reform düzenlemesini hayata geçirdik. Sınai Mülkiyet Kanununu çıkardık. Yatırımları özendirmek amacıyla yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yaptık. İhracatçılarımıza yeşil pasaport verdik. İhracat yapan işadamlarımıza yüzde 100 faizsiz kredi veriyoruz. Proje bazlı yatırımlara özel teşvik kanunu çıkardık. Teknolojik üstünlüğü olan, katma değeri yüksek olan projeler ayrı bir sistemle değerlendiriliyor ve ihtiyaca göre teşvikler veriliyor. Bölgesel farklılıkların giderilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesine yönelik bölgesel teşvik sistemini hayata geçirdik. Yakında cazibe merkezi programlarını başlatıyoruz. Ticari işletmelerde taşınırların rehin, teminat gösterilmesine ilişkin düzenlemeyle KOBİ'lerimizi rahatlattık. Hazine destekli kredi garanti fonu kefaret sistemini etkin bir şekilde kullandık ve bu teminat miktarını KGF'deki 2 milyardan, 25 milyara çıkardık. Bu ne demektir, aldığımız kredi geri ödenmezse bir kısmının faizini, yüzde 7'ye kadar devlet ödüyor. Bundan sonra ne oldu biliyor musunuz, dediler ki 'mahvolacağız, Hazine'ye çok yük gelecek'. Batık kredi oranı yüzde 3,5'ten yüzde 2,8'e düştü. Şu anda geri dönmeyen kredi yok desek yanlış olmaz. İş adamımız krediyi kullanıyor, üretiyor, borcunu da geri veriyor. Kefaret oranını 20 milyardan 250 milyara, portföy garanti sistemini hayata geçirdik, böylece Hazine desteği ile sağlanan kredi limitlerini yararlanıcı sayısını artırırken ihracatçılara da yüzde 100 imkan sağladık."

