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ışık yerine radyasyon yayan mayzer galaksi keşfedildi

IŞIK YERİNE RADYASYON YAYAN MAYZER GALAKSİ KEŞFEDİLDİ

Her zaman iyi olacak diye bir şey yok; NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 370 milyon ışık yılı ötede, ışık yerine radyasyon yayan ‘mayzer' özellikli dev Mayzer Galaksi keşfetti.

Tarih : 10 Ocak 2017, 09:32
Puan Ver : Işık Yerine Radyasyon Yayan Mayzer Galaksi Keşfedildi(7/10)8


Sputnik'in haberine göre uzay çalışmalarına devam eden ünlü Hubble Uzay Teleskobu uzun zamandır kulağa alışık gelmeyen bir keşfe imza attı. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, ‘mega-meyzer' olarak kategorize edilen galaksinin, bazı kaynaklarda Mayzer Galaksi olarak geçen, Samanyolu Galaksisi içindeki benzer yapılara kıyasla 100 milyon kat daha fazla radyasyon dalgası yaydığı belirtildi.



Bilim insanları, ‘IRAS 16399-0937' adını verdikleri uydunun yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımlarken birçok insanın heyecanlanmasına yol açtı. Twitter'dan da yayınlanan fotoğrafın, teleskobun Gelişmiş Kamera Araştırma Sistemi (ACS) ile Yakın Kızılötesi Kamera ve Çoklu-Obje Spektrometresi (NICMOS) donanımları tarafından yapılan ayrı ayrı gözlemlerin birleştirilmesiyle oluşturulduğu ifade ediliyor.



​NICMOS'un yüksek hassasiyeti, görüntü çözünürlüğü ve alan derinliği, bilim insanlarına galaksinin yapısını detaylı olarak inceleme imkanı verdi. Galaksinin merkezinde iki ayrı çekirdek olduğu, IRAS 16399N ve IRAS 16399S adı verilen iki unsurun galaksinin kuzeyinde ve güneyinde, birbirlerinden 11 bin ışık yılı uzakta bulundukları kaydedildi. Fakat iki ayrı unsurun aynı kozmik gaz ve toz girdabı içinde gömülü olduğu ve birleşme süreci içinde bulunduğu ifade edildi.



 

Bilim insanları yapılan açıklamaların yanında da çekirdeklerin farklı özellikte olduğunun altını çizdi. Güneydeki çekirdeğin yoğun enerjili, aktif bir yıldız oluşum bölgesi olduğu ve kuzeydeki çekirdeğin ise az miktarda iyonize yüklü veya nötr haldeki gaz atomlarından oluşan düşük yoğunluklu enerji alanı yarattığı belirtildi. Kuzey çekirdeğin içinde ayrıca güneşten 100 milyon kat büyük bir kara delik bulunduğu kaydedildi.



Mega-meyzerler, galaksi içindeki bulutlar gibi bazı unsurların yüksek yoğunlukta enerji aktarımı için uygun uyarılma şartlarını taşıması sonucu oluşuyor. Bu durumda galaksi, dev bir lazer düzeneğine dönüşerek çevresine büyük miktarda radyasyon yayıyor.








Etiketler: Işık  Yerine  Radyasyon  Yayan  Mayzer  Galaksi  Keşfedildi    haber

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